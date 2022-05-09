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46 минут назад

Десятки желавших покинуть Мариуполь не смогли уехать

Lenta.ru

ООН сообщила, что десятки желавших покинуть Мариуполь не смогли уехать и организация продолжит предпринимать усилия, направленные на оказание содействия проведению эвакуации из района Мариуполя. Об этом говорится в заявлении координатора ООН на Украине Оснат Лубрани, передает ТАСС.

Десятки желавших покинуть Мариуполь не смогли уехать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она сообщила об «успешном завершении» в воскресенье, 8 мая, при содействии ООН и Международного комитета Красного Креста очередной операции по эвакуации более 170 человек из района Мариуполя в Запорожье.

«Наша работа, однако, пока не завершена. ООН известно о том, что десятки людей, желавших присоединиться в последние дни к эвакуационным конвоям, не смогли этого сделать», — сказала она.

По словам Лубрани, организация продолжит взаимодействие с обеими сторонами конфликта, чтобы убедиться, что желающие уехать получили гарантии сделать это безопасно и самостоятельно выбрать направление эвакуации. Также организация хочет получить доступ к нуждающимся в гуманитарной помощи гражданам в Мариуполе.

Минобороны России в субботу, 7 мая, объявило, что при участии ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) завершило эвакуацию мирных граждан с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

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