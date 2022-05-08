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36 минут назад

Российских журналистов не пустят на Каннский фестиваль

Майк Габриелян

Каннский кинофестиваль отказал российским журналистам в аккредитации из-за спецоперации России на Украине. Об этом сообщает издание The Wrap.

Российских журналистов не пустят на Каннский фестиваль
Фото: ReutersReuters

«Мы одобрили только те СМИ, которые соответствуют позиции Фестиваля относительно ситуации в Украине», - заявила руководитель пресс-службы Каннского фестиваля Агнес Леруа.

Она не ответила на вопрос о том, аккредитировали ли Канны каких-либо российских журналистов вообще.

По данным The Wrap, двое российских журналистов, которые неоднократно были аккредитованы на прошлые фестивали, получили отказ в этом году.

После этого с Леруа пообщалась целая группа представителей российских СМИ, и та заявила им, что фестиваль решил отказать всем российским журналистам.

При этом ранее организаторы фестиваля утверждали, что речь идет только о работниках СМИ, которые «связаны с российским правительством» или "так или иначе являются официальными представителями страны".

Однако в итоге было отказано все журналистам из России, включая даже тех, кто эмигрировал из страны после февральских событий.

В мире,Правительство РФ,
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