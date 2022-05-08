«Отказаться от кремлевского нарратива»: во что превратился День Победы в странах бывшего СССР

Cпустя 30 лет после развала СССР официальное отношение к дате 9 Мая в бывших союзных республиках сильно изменилось — во многих странах этот день больше не считается праздничным, а его символы становятся запрещенными. Однако низовая активность несогласных с подобными решениями властей сохраняется даже в странах Прибалтики. «Газета.Ru» рассказывает, как День Победы сейчас отмечают на постсоветском пространстве и как на это повлияли пандемия коронавируса и военная операция на Украине.

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"Бессмертный полк" в Средней Азии

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В России дружественность стран бывшего СССР нередко определяется тем, какое место в их национальном дискурсе занимает День Победы. Но в 2022 году в России неприятно удивились изменениям даже в странах-союзниках или нейтральных государствах. Например, большой резонанс вызвала новость об отказе Казахстана проводить военный парад. Официально от торжества отказались ради экономии бюджетных средств и из-за необходимости решать другие приоритетные задачи.

На такой шаг власти идут уже третий год подряд, правда, ранее отказ объяснялся пандемией коронавируса. Помимо этого, в Алма-Ате привнесли национальный колорит в акцию "Бессмертный полк", переименовав ее в "Батырларга тагзым". В переводе на русский это означает "Поклонимся героям".

Довольно давно продвигается в Казахстане и аналог георгиевской ленточки цветом национального флага и соответствующим орнаментом. Аналогичная практика существует и в Узбекистане. В разговоре с "Газетой.Ru" руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин выразил мнение, что единой тенденции относительно Дня Победы в странах Центральной Азии не просматривается.

"В каждой из этих республик все очень по-разному. Если посмотрите на Туркмению, то там все символы национально ориентированы. А в Таджикистане, например, все очень похоже на Россию - и георгиевская ленточка, и "Бессмертный полк" даже никто не переименовывает", - говорит он.

Комментируя последние решения властей Казахстана, Грозин призвал не искать в них "глубокие антироссийские корни".

"В Казахстане "Бессмертный полк" и ранее не был идентичен российскому. Да и георгиевская ленточка действует на национал-патриотов как тряпка на быка, - и потому она не поощряется. Там после январских событий, что называется, обжегшись на молоке, дуют на воду. Власти пытаются избежать любых ситуаций, которые могли бы спровоцировать конфликт с какой-либо стороны. И потому не стоит в отмене парада и переименовании "Бессмертного полка" искать что-то нарочито антироссийское. Просто нынешняя власть всерьез убедилась, что национал-патриоты, исламисты и просто маргиналы из пригородов крупных городов довольно болезненно реагируют на советскую тематику", - объясняет эксперт Института стран СНГ.

Грозин при этом признает, что казахстанские националисты, по сути дела, продвигают переход к украинской постмайданной практике 9 мая, или даже прибалтийской, на что власти страны пойти пока не готовы.

Георгиевская лента под запретом

А вот Молдавия в 2022 все же пошла по стопам Украины, Латвии, Литвы, Грузии и законодательно запретила георгиевскую ленточку. Оппозиционная левая фракция в парламенте бывших президентов Владимира Воронина и Игоря Додона призвала избирателей 9 мая специально выйти с запрещенным символом, а парламент автономии Гагаузии разрешил ее использование на своей территории. Приднестровский депутат Андрей Сафонов также уверял "Газету.Ru", что там сохранят и "георгиевские ленточки, и "Бессмертный полк", и парад Победы, какие бы решения ни принимались в Кишиневе".

Впрочем, из-за последующего обострения ситуации в регионе власти ПМР отметили памятное шествие в целях безопасности. В целом же с 2017 года в Молдавии 9 мая одновременно отмечают не только День Победы, но и День Европы. И нынешние власти делают шаги для снижения значимости первого - премьер-министр Наталья Гаврилица призвала на фоне спецоперации на Украине не праздновать его масштабно, чтобы "не пропагандировать ненависть".

Мало достоверной информации о статусе георгиевской ленточки в Туркмении. Например, в распоряжение "Газеты.Ru" поступило письмо бывшего жителя республики, который уверяет, что на ее территории действовал устный указ бывшего президента Гурбангулы Бердымухамедова о запрете символа торжества. К слову, некоторые бывшие среднеазиатские постсоветские диктаторы, по сути, вовсе отказывались от Дня Победы.

Например, речь идет о первом президенте Туркмении Сапармурате Ниязове и первом узбекском президенте Исламе Каримове, чью борьбу с советскими памятниками и символами помнят далеко не все. А вот их коллега из Белоруссии Александр Лукашенко вполне умело использует праздник в своих целях, - так, он нарочито не стал отменять парад Победы в Минске на 75-ю годовщину окончания Великой Отечественной в разгар пандемии коронавируса. И это еще раз доказывало тезис ряда экспертов о том, что идеология Лукашенко строится на сохранении и развитии лучших в его понимании аспектов советского прошлого.

В Армении 9 мая отмечают как Праздник Победы и Мира. Но любопытно, что в этот день до недавнего времени праздновали и другие важные для нации даты - день взятия города Шуши в Первой Карабахской войне и день создания Армии обороны Арцаха, из-за чего традиционно часть высших лиц в этот день отправлялись в Нагорный Карабах. После неудачи во второй карабахской войне формально все праздники остались на месте, но одной из новых традиций стало оплакивание ушедшей под контроль Азербайджана Шуши - и без поездок в Карабах.

Праздник 9 мая (День победы над нацистской Германией в ходе Второй мировой войны) сохранился, как ни странно, не только в Азербайджане, но и в третьей закавказской республике - в Грузии. 6 мая там официально именуется Днем Европы.

Шествия под запретом

Традиционно самая сложная ситуация у желающих отметить День Победы на территории бывшего Советского Союза - в странах Прибалтики. В 2022 году в их столицах запретили почти все мероприятия. В Риге, где еще в 2019 году около 100 тыс. человек возложили цветы к памятнику советским воинам-освободителям, а 20 тыс. - приняли участие в шествии "Бессмертного полка", мэр Мартиньш Стакис назвал 9 Мая "днем смерти" и подчеркнул, что празднующих эту дату людям нет места в его городе. В этом же году парламент Латвии утвердил законопроект, по которому 9 мая 2022 года станет "Днем памяти пострадавших и погибших на Украине".

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс также нашел способ совместить, казалось бы, несовместимое: власти города будут рассказывать всем пришедшим на крупнейшее в Литве захоронение советских воинов Великой Отечественной войны на Антакальнисское кладбище столицы, куда ежегодно возлагали цветы, о текущей обстановке на Украине.

Официально в контексте Второй мировой в Прибалтике обращают внимание лишь на 8 мая, когда отдают дань памяти жертвам, но день при этом остается рабочим. Там принято считать, что тоталитарный режим Третьего Рейха сменился таким же тоталитарным советским режимом, и оккупация со стороны России продолжалась вплоть до 1993 года, когда завершился вывод ее войск. Потому коллаборационизм и сотрудничество с немцами сейчас в этих странах не осуждается, о чем говорят, например, регулярные марши ветеранов Ваффен СС и их сторонников в Латвии.

Политолог и главный редактор аналитического портала RuBaltic Александр Носович в комментарии "Газете.Ru" выразил уверенность, что в странах Прибалтики и некоторых других странах бывшего СССР пытаются воспользоваться нынешней международной обстановкой для полного запрета 9 мая как Дня Победы.

"Вместо этого пытаются навязать европейскую концепцию Дня примирения или Дня скорби. В общем, отказаться от кремлевского нарратива этого праздника, которое преемственно по отношению к советской традиции. Нынешняя ситуация не уникальна, борьба с 9 мая в тех же странах Прибалтики продолжается десятилетиями, она просто то обостряется, то утихает. Власти стран Прибалтики изыскивают разнообразные основания, предлоги и поводы, чтобы сорвать празднование тем, кто этого хочет. Но этот раз атака на 9 мая действительно куда более сильная, чем в 2014 или 2020 годах", - говорит он.

Честный украинский диалог

Как и в странах Прибалтики, на Украине в этом году Дня Победы как такового не будет вовсе. Власти Киева обосновали это военным положением, во многих городах был введен длящийся более суток комендантский час. Но трансформация Дня Победы в этой стране началась еще после Евромайдана. Георгиевская ленточка там запрещена с 2017 года, а вместо нее продвигают цветок красного мака, который изначально использовался в Европе для почитания жертв Первой мировой.

Прочая советская символика запрещена законом о декоммунизации.

8 мая стало на Украине Днем памяти и примирения. Мирят в этот день и воевавших по разные стороны - например, президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году публиковал в соцсетях фотографию, на которой он был запечатлен с ветеранами запрещенной в России Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии - и Красной армии. При этом официально 9 мая на Украине все еще праздник - День победы над нацизмом во Второй мировой.

Украинский институт национальной памяти объяснял новый подход так: необходимо переосмыслить события Второй мировой войны, разрушив советские исторические мифы и начав "честный диалог вокруг сложных страниц прошлого". И - перенести акцент с истории военных действий на истории конкретных людей, а впоследствии отказ от празднования в пользу почитания.

Все подобные жесткие запреты не могут искоренить желание у людей отметить День Победы, уверен Носович. Он уверен, что они продолжат это делать и в 2022 году, несмотря на возросшую угрозу их безопасности.