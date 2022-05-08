Странам ЕС советуют вступить в НАТО, пока РФ "занята" Украиной

Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен считает, что Швеции и Финляндии стоит вступить в НАТО именно сейчас, пока Россия «занята» военной спецоперацией на Украине.
«Что касается Финляндии и Швеции, мне кажется, у этих стран есть окно возможности вступить именно сейчас, когда Путин занят где-то еще [на Украине]», - заявил политик телеканалу CNBC.
По его словам, даже если заявка Швеции и Финляндии будет рассматриваться как срочная, процедура присоединения к альянсу займет «несколько месяцев», так как она должна пройти через парламенты 30 стран-членов организации перед тем, как будет ратифицирована НАТО.
Ранее Расмуссен говорил, что Финляндия и Швеция смогут вступить в Североатлантический альянс на следующий день после подачи запроса.
Финляндия и Швеция заговорили о вступлении в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг заявлял, что альянс будет рад видеть эти две страны в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления.
Как ожидает НАТО, Финляндия и Швеция примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие «месяцы и недели».