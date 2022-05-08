Странам ЕС советуют вступить в НАТО, пока РФ "занята" Украиной

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«Что касается Финляндии и Швеции, мне кажется, у этих стран есть окно возможности вступить именно сейчас, когда Путин занят где-то еще [на Украине]», - заявил политик телеканалу CNBC.

По его словам, даже если заявка Швеции и Финляндии будет рассматриваться как срочная, процедура присоединения к альянсу займет «несколько месяцев», так как она должна пройти через парламенты 30 стран-членов организации перед тем, как будет ратифицирована НАТО.

Ранее Расмуссен говорил, что Финляндия и Швеция смогут вступить в Североатлантический альянс на следующий день после подачи запроса.

Финляндия и Швеция заговорили о вступлении в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг заявлял, что альянс будет рад видеть эти две страны в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления.