Националисты впервые победили на выборах в Северной Ирландии

Национал-республиканская партия "Шинн фейн", выступающая за выход Северной Ирландии из состава Соединенного Королевства и объединение с Ирландией, впервые в истории победила на выборах в Ассамблею - региональный парламент. Об этом свидетельствуют обнародованные в субботу итоги голосования, состоявшегося 5 апреля.

На данный момент распределены 88 из 90 мандатов, однако "Шинн фейн", уже гарантировав себе 27 мест в законодательном органе, стала недосягаемой для остальных: ее главному конкуренту - Демократической юнионистской партии (ДЮП), ранее обладавшей большинством мест, - удалось провести в Ассамблею 24 депутата. Выборы состоялись по системе дополнительного голоса, когда избиратель отмечает в бюллетене нескольких кандидатов в порядке предпочтения. Всего "Шинн фейн" набрала 29% голосов в качестве первого выбора, ДЮП - 21,3%. Таким образом, пост первого министра Северной Ирландии отойдет к представителю националистов Мишель О'Нил, которая ранее была заместителем главы региона.

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Третьей по числу полученных голосов политической силой в Ольстере стала центристская партия "Альянс", которая, продемонстрировав наибольший прирост в числе голосов, в Ассамблее будет представлена 17 депутатами - минимум на девять больше, чем в прошлом созыве. В свою очередь Ольстерская юнионистская партия пока получила девять мест, а Социал-демократическая и лейбористская партия - семь мест: обе партии, как и "Альянс", ранее входили в правительственную коалицию. Также в региональный парламент пробились партия "Традиционный юнионистский голос" (одно кресло), партия "Люди важнее прибыли" и двое беспартийных кандидатов.

В общей сложности в рамках выборов в Ассамблею территория Северной Ирландии была разбита на 18 избирательных округов, каждый из которых в парламенте представлен пятью депутатами. Явка при голосовании составила 63%, что на 1% ниже, чем в 2017 году. ДЮП удерживала пост первого министра с 2007 года.

Формирование правительства

Согласно Белфастскому соглашению 1998 года, которое положило конец вооруженному противостоянию между протестантами-юнионистами и католиками-националистами в Северной Ирландии, органы исполнительной власти в Ольстере формируются по пропорциональному методу с тем, чтобы региональное правительство представляло все общины. По этой причине должность заместителя первого министра отходит к представителю второй крупнейшей фракции в Ассамблее.

Однако лидер ДЮП Джеффри Дональдсон сразу указал, что партия не будет принимать участие в работе кабмина до тех пор, пока не будут решены разногласия вокруг имплементации протокола по Северной Ирландии, подписанного между Лондоном и Брюсселем в рамках соглашения о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза. Итоговое же решение по участию в новом региональном правительстве партия примет на следующей неделе.

Действующее законодательство подразумевает, что после начала работы парламента нового созыва, которое должно состояться в период до восьми дней с момента выборов, у крупнейших фракций имеется срок до 24 недель для формирования правительства среди прочего для назначения первого министра и его заместителя. Если в указанный период времени кабмин не удается сформировать, британский министр по делам Северной Ирландии вынужден объявить о проведении новых выборов в Ассамблею.

Объединение с Ирландией

45-летняя О'Нил назвала историческими итоги прошедших выборов, которые открывают возможность проведения референдума по вопросу объединения с Ирландией. Председатель "Шинн фейн" Мэри Лу Макдональд заявила, что партия будет работать над организацией плебисцита в ближайшие пять лет. В то же время эксперты подчеркивают, что подобный референдум потребует разрешения со стороны британского министра по делам Северной Ирландии Брэндона Льюиса.

Согласно Акту о Северной Ирландии от 1998 года, статус Ольстера "не должен изменяться без согласия большинства жителей Северной Ирландии, которое должно быть выражено на голосовании", а сам министр по делам Северной Ирландии может дать зеленый свет на проведение референдума при условии, что большая часть местных жителей выступает за объединение с Ирландией. При этом, как следует из проведенного в апреле опроса газеты "Айриш ньюс", в настоящее время лишь треть жителей Ольстера проголосовали бы за выход из состава Соединенного Королевства.

Как добавляет вещательная корпорация Би-би-си, беспрецедентный успех "Шинн фейн" на выборах в Ассамблею оказался возможен по той причине, что голоса юнионистов были разбросаны между различными партиями с похожей идеологией. В общей сложности ДЮП, Ольстерская юнионистская партия и "Традиционный юнионистский голос" в совокупности набрали больше голосов, чем "Шинн фейн" и Социал-демократическая и лейбористская партия, также выступающая за объединение с Республикой Ирландия, вместе взятые.

Однако политологи обращают внимание на утрату доверия к ДЮП, которая наблюдается несколько последних лет. Так, в 2016 году при голосовании по вопросу Brexit 55,7% жителей Северной Ирландии выступили за сохранение членства в ЕС, хотя правящая в регионе ДЮП призывала к выходу из состава сообщества. Кроме того, партия показала слабые результаты на выборах в Ассамблею в 2017 году, получив тогда 28 мест, что было на 10 меньше, чем в предыдущем созыве.

Меняющийся политический ландшафт также подсветили выборы в британский парламент в 2019 году, в результате которых в Северной Ирландии впервые большинство округов остались за националистами. Тогда "Шинн фейн", бойкотирующая работу в Вестминстере, получила семь мандатов, Социал-демократическая и лейбористская партия - один мандат. Представители ДЮП довольствовались лишь одним креслом, остальные юнионистские партии вообще не смогли пробиться в Палату общин.

Фактор Brexit

Британские политические обозреватели отмечают, что снижение популярности ДЮП во многом объясняется трудностями с реализацией североирландского протокола. Торговое соглашение, заключенное в декабре 2020 года между ЕС и Великобританией, предполагает, что Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе королевства, остается членом таможенного союза сообщества. Этот двойной статус позволил избежать появления границы между Ольстером и Ирландией, однако потребовал ввести контрольные процедуры в североирландских портах для транспортировки ряда товаров из других частей Соединенного Королевства.

В результате многочисленных бюрократических сложностей поставки британской продукции в Северную Ирландию были существенно затруднены, что вызвало недовольство местного населения. В апреле прошлого года в крупнейших городах Ольстера вспыхнули беспорядки, в результате которых пострадали десятки сотрудников полиции. В ЕС настаивают на сохранении фактической таможенной границы между Северной Ирландией и Великобританией в Ирландском море, чтобы избежать неконтролируемого ввоза британской продукции из Ольстера в Ирландию. Протокол гарантирует, что граница на самом острове Ирландия должна оставаться прозрачной и свободной от проверок ради сохранения Белфастского соглашения.