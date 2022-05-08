Назван город РФ, "подрывающий силы НАТО"

По его словам, эксклав расширяет возможности Москвы и создает "зонтик безопасности". При этом, отмечает Вольф, на Западе Калининград называют зоной запрета доступа, так как он подрывает свободу маневра НАТО в странах Балтии и в Польше, передает РИА Новости .

Ранее, в апреле, губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что активность самолетов-разведчиков НАТО у границ с областью снизилась. По его словам, в начале проведения специальной военной операции на Украине разведывательная активность была достаточно высокая, а сейчас находится на уровне ниже обычного. Алиханов не исключил, что в НАТО решили сместить фокус внимания на другие регионы.