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1 час назад

В Австралии назвали Калининград авианосцем, подрывающим силы НАТО

Российская Газетаиещё 2

Российский Калининград - это "непотопляемый авианосец", который подрывает силы НАТО в Северной Европе. Такое мнение высказал обозреватель австралийской газеты The Conversation Стефан Вольф.

Назван город РФ, "подрывающий силы НАТО"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, эксклав расширяет возможности Москвы и создает "зонтик безопасности". При этом, отмечает Вольф, на Западе Калининград называют зоной запрета доступа, так как он подрывает свободу маневра НАТО в странах Балтии и в Польше, передает РИА Новости.

Ранее, в апреле, губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что активность самолетов-разведчиков НАТО у границ с областью снизилась. По его словам, в начале проведения специальной военной операции на Украине разведывательная активность была достаточно высокая, а сейчас находится на уровне ниже обычного. Алиханов не исключил, что в НАТО решили сместить фокус внимания на другие регионы.

В мире,Авианосцы,Антон Алиханов,НАТО,
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