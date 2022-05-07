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1 час назад

В Париже началась инаугурация Эммануэля Макрона

Говорит Москва

Он был избран президентом Франции на второй пятилетний срок. Церемония проходит в зале торжеств Елисейского дворца, на ней присутствуют около 450 гостей.

Глава Конституционного совета Франции Лоран Фабиус во время церемонии ещё раз огласил официальные итоги президентских выборов. «Объявляю вас избранным президентом Республики», — заявил Фабиус, обращаясь к Макрону. После этого политик был объявлен Великим магистром Ордена Почётного легиона, что и ознаменовало начало его второго срока.

Путин отреагировал на победу Макрона на выборах

Второй тур президентских выборов во Франции состоялся 24 апреля. За должность главы государства боролись Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. Согласно окончательным данным, Макрон набрал 58,55% голосов, Ле Пен — 41,45%.

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