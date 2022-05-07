Он был избран президентом Франции на второй пятилетний срок. Церемония проходит в зале торжеств Елисейского дворца, на ней присутствуют около 450 гостей.

Глава Конституционного совета Франции Лоран Фабиус во время церемонии ещё раз огласил официальные итоги президентских выборов. «Объявляю вас избранным президентом Республики», — заявил Фабиус, обращаясь к Макрону. После этого политик был объявлен Великим магистром Ордена Почётного легиона, что и ознаменовало начало его второго срока.