В ООН выбрали дальнейший сценарий взаимодействия с Россией

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что власти Соединенных Штатов в настоящее время не видят возможности лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН, однако будут продолжать изолировать ее, передает ТАСС.

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Она признала, что относится с пониманием к позиции президента Украины Владимира Зеленского, который утверждает, что организация «действует медленно» в вопросе членства России в Совбезе.

Томас-Гринфилд обвинила Россию в угрозах применения ядерного оружия. Она также отметила, что власти РФ озвучивали ложные обвинения в адрес США и Украины относительно химического оружия.

«Так что нам нужно начать с угрозы», — указала представитель США.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в ходе спецоперации российские военные захватили карту Украины с отметками хранилищ ядовитых веществ.