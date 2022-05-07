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31 минуту назад

В ООН предупредили, что будут пытаться изолировать Россию

Газета.Ru

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что власти Соединенных Штатов в настоящее время не видят возможности лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН, однако будут продолжать изолировать ее, передает ТАСС.

В ООН выбрали дальнейший сценарий взаимодействия с Россией
Фото: Mike Segar/ReutersMike Segar/Reuters

Она признала, что относится с пониманием к позиции президента Украины Владимира Зеленского, который утверждает, что организация «действует медленно» в вопросе членства России в Совбезе.

Совбез ООН принял заявление по Украине

Томас-Гринфилд обвинила Россию в угрозах применения ядерного оружия. Она также отметила, что власти РФ озвучивали ложные обвинения в адрес США и Украины относительно химического оружия.

«Так что нам нужно начать с угрозы», — указала представитель США.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в ходе спецоперации российские военные захватили карту Украины с отметками хранилищ ядовитых веществ.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

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