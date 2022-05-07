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7 минут назад

В ДНР сообщили о возможном нахождении на «Азовстали» старших офицеров из других стран

RT на русскомиещё 2

Советник главы правительства ДНР Ян Гагин сообщил о возможном нахождении на «Азовстали» старших офицеров из других стран. Об этом информирует РИА Новости.

ДНР: на «Азовстали» находятся старшие офицеры иностранных государств
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я в любом случае могу подтвердить наличие там старших офицеров иностранных государств, прежде всего европейских государств», — сказал он.

По его словам, об этом говорят члены нацбатальона «Азов», те, кто сдался в плен, и гражданские лица, покинувшие территорию завода.

Также он считает, что об этом могут косвенно свидетельствовать попытки представителей других стран деблокировать «азовцев» на «Азовстали».

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Гагин также ответил на вопрос, из каких стран могут быть наёмники. По его словам, это «предположительно, Соединённые Штаты, Великобритания, Франция — как минимум».

Ранее официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил о возможном нахождении на «Азовстали» отставного генерала канадской армии.

В мире,Ян Гагин,Эдуард Басурин,Владимир Путин,
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