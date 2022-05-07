Байдена возмутили сообщения американских СМИ об Украине

«Президент Джо Байден в пятницу говорил с высшими должностными лицами разведки и обороны США, чтобы подчеркнуть важность их работы. Он также сказал, что недавние новостные сообщения об обмене разведданными США с Украиной были контрпродуктивными», — передает американский телеканал NBC News со ссылкой на двух представителей администрации.