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1 час назад

Всего за день с территории "Азовстали" эвакуировали 51 гражданского

ТАСС

Еще два автобуса с гражданскими лицами эвакуировались с территории завода "Азовсталь" и отправились на автобусах в сторону пункта временного размещения в Безыменном, общее число эвакуированных - 51 человек, передает корреспондент ТАСС с места событий.

За день с территории "Азовстали" эвакуировали 51 мирного жителя
Фото: ТАССТАСС

На данный момент эвакуация закончилась. Среди эвакуированных есть дети.

Первый автобус отправился в сторону пункта временного размещения в Безыменном в 18:00 мск в сопровождении военных, последний около 21:00.

В пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили в пятницу, что по инициативе руководства Российской Федерации 6 мая 2022 года проведена операция по эвакуации удерживавшихся украинскими националистами на металлургическом комбинате "Азовсталь" гражданских лиц. Спасены 50 мирных жителей, в том числе 11 детей, сообщили в российском военном ведомстве.

Отмечается, что все вызволенные гражданские лица переданы представителям Организации Объединенных Наций и МККК для доставки в избранные места временного размещения. В ведомстве добавили, что гуманитарная операция на "Азовстали" продолжится 7 мая.

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