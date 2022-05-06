Вучич назвал конфликт на Украине мировым, а не региональным

"Мы в наше время присутствуем при, назовете [вы] это Третьей мировой войной или как хотите, но в любом случае при мировом конфликте, несомненно, <...> а не региональном или локальном, как некоторые хотели бы его представить", - заявил Вучич в пятницу в обращении к нации, которое транслировало национальное телевидение страны.