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30 минут назад

Вучич считает конфликт на Украине мировым, а не региональным

ТАСС

События на Украине являются не региональным, а мировым конфликтом, считает президент Сербии Александар Вучич.

Вучич назвал конфликт на Украине мировым, а не региональным
Фото: ТАССТАСС

"Мы в наше время присутствуем при, назовете [вы] это Третьей мировой войной или как хотите, но в любом случае при мировом конфликте, несомненно, <...> а не региональном или локальном, как некоторые хотели бы его представить", - заявил Вучич в пятницу в обращении к нации, которое транслировало национальное телевидение страны.

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса за помощью. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого страны Запада ввели жесткие санкции против России.

В мире,Александар Вучич,Владимир Путин,
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