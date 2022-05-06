Вучич назвал конфликт на Украине мировым, а не региональным

События на Украине являются не региональным, а мировым конфликтом, считает президент Сербии Александар Вучич.
"Мы в наше время присутствуем при, назовете [вы] это Третьей мировой войной или как хотите, но в любом случае при мировом конфликте, несомненно, <...> а не региональном или локальном, как некоторые хотели бы его представить", - заявил Вучич в пятницу в обращении к нации, которое транслировало национальное телевидение страны.
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса за помощью. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого страны Запада ввели жесткие санкции против России.