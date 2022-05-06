В Латвии заявили о планах Украины ударить по Крымскому мосту 9 мая

Представитель Национальных вооруженных сил Латвии капитан Янис Слайдиньш сообщил, Украина может планировать удар по Крымскому мосту 9 мая. Об этом он рассказал в интервью Латвийскому радио.

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По его словам, в плане вооружения у Украины есть такая возможность и при успехе это стало бы моральным подъемом для украинцев.

«Такая вероятность должна поддерживаться, так как после поставок западных стран у Украины есть возможность нанести удар по этому стратегически очень важному мосту», — отметил Слайдиньш.

По его мнению, повреждение Крымского моста стало бы серьезным ударом по России, так как он используется для поставок резервов ВС РФ.