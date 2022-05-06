В Латвии заявили о планах Украины ударить по Крымскому мосту 9 мая

Представитель Национальных вооруженных сил Латвии капитан Янис Слайдиньш сообщил, Украина может планировать удар по Крымскому мосту 9 мая. Об этом он рассказал в интервью Латвийскому радио.
По его словам, в плане вооружения у Украины есть такая возможность и при успехе это стало бы моральным подъемом для украинцев.
«Такая вероятность должна поддерживаться, так как после поставок западных стран у Украины есть возможность нанести удар по этому стратегически очень важному мосту», — отметил Слайдиньш.
По его мнению, повреждение Крымского моста стало бы серьезным ударом по России, так как он используется для поставок резервов ВС РФ.
25 апреля военный эксперт, полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба России в отставке Александр Хаев заявил, что оружием, которым в настоящее время располагает Украина, невозможно уничтожить Крымский мост.