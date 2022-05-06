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31 минуту назад

Зеленский не увидел у России желания заканчивать спецоперацию

Вероника Полынина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о нежелании России завершать спецоперацию на Украине. Такое мнение Зеленский высказал в ходе выступления перед представителями британского аналитического центра Chatham House, передает РБК.

Зеленский не увидел у России желания заканчивать спецоперацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня 72-й день <...> [спецоперации], и мы пока не видим ее конца и не чувствуем желания российской стороны ее закончить», - заявил президент Украины.

Ранее в пятницу, 6 мая, заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил о стагнации мирных переговоров между Россией и Украиной. По его словам, на фоне поставок вооружений странами Запада «понятно отсутствие заинтересованности Киева и его западных наставников в поиске мирного урегулирования».

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В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев выйдет из переговоров с Россией, если в украинских регионах пройдут референдумы по новым республикам. Также Зеленский говорил о возможном выходе из переговоров, если в Мариуполе будут уничтожены украинские военные. Позже Зеленский назвал риски прекращения переговоров очень высокими и заявил, что для решения важных вопросов требуется прямой диалог президентов РФ и Украины.

В мире,Владимир Зеленский,Алексей Зайцев,МИД России,
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