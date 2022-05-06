Зеленский не увидел у России желания заканчивать спецоперацию

«Сегодня 72-й день <...> [спецоперации], и мы пока не видим ее конца и не чувствуем желания российской стороны ее закончить», - заявил президент Украины.

Ранее в пятницу, 6 мая, заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил о стагнации мирных переговоров между Россией и Украиной. По его словам, на фоне поставок вооружений странами Запада «понятно отсутствие заинтересованности Киева и его западных наставников в поиске мирного урегулирования».

В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев выйдет из переговоров с Россией, если в украинских регионах пройдут референдумы по новым республикам. Также Зеленский говорил о возможном выходе из переговоров, если в Мариуполе будут уничтожены украинские военные. Позже Зеленский назвал риски прекращения переговоров очень высокими и заявил, что для решения важных вопросов требуется прямой диалог президентов РФ и Украины.