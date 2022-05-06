Немецкая интеллигенция обратилась к Шольцу в защиту русской культуры

Более 20 немецких интеллектуалов и деятелей культуры направили в адрес властей Германии открытое письмо с требованиями воздержаться от разжигания межнациональной розни против русских и принять все возможные меры против подстрекательства и преступных инцидентов русофобского характера.

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Открытое письмо направлено в адрес федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, канцлера Германии Олафа Шольца и нынешнего федерального правительства, а также Уполномоченной правительства ФРГ по политике в области прав человека и гуманитарной помощи Луизы Амтсберг.

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Подписи под документом поставили более двух десятков немецких деятелей культуры, в том числе популярный немецкий музыкант, композитор, театральный актер Тино Айсбреннер, режиссер-документалист Хайнер Сильвестер, певец, автор песен, композитор Дирк Зельнер, писатель Вольфганг Биттнер, певица, лауреат премии Альянса за социальную справедливость и человеческое достоинство Джина Питч, директор издательского дома «Eulenspiegel», доктор Маттиас Ойме, музыкант, реп-исполнитель Ове Шаттауэр (C-Rebell-um).

В обращении на имя федеральных властей Германии представители культурной элиты выражают обеспокоенность кризисом, набирающим обороты в демократическом обществе Европы.

«Показателем этого в нашей стране, флагмане Евросоюза, является шокирующая эскалация дискриминации и унижения русскоязычных граждан, которая практически с каждым днем скатывается по спирали все дальше в бесконечность, — говорится в открытом письме. — Мы испытываем стыд за реакцию Германии».

Деятели культуры подчеркивают, что «многие российско-германские ассоциации, созданные для развития экономических, гуманитарных и культурных связей между двумя странами, находятся на грани распада».

«При этом абсолютно бесконтрольные санкции против России не учитывают инфляцию и упадок немецкой экономики, а значит и немецкого процветания. В то время как оружейный бизнес процветает, а оружейное лобби потирает руки», — утверждают авторы письма.

Подписавшие считают абсолютно недопустимым обращение и практику расторжения контрактов с российскими мировыми звездами, потому что они не «достаточно» позиционировали себя против своей родины: в частности, речь идет о певице Анне Нетребко и дирижере Валерии Гергиеве.

«В европейской Германии XXI века, где свобода слова и самовыражения для всех граждан гарантирована Основным законом, достойных работников культуры буквально заставляют принимать предписанную сторону в политических событиях. Если они отказываются, их увольняют, — говорится в письме. — Для критически мыслящих и культурно заинтересованных европейцев такие решения, как решение Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов исключить Международный конкурс имени Чайковского из своих рядов, также совершенно необъяснимы. Ведь это не только один из важнейших мировых конкурсов классической музыки, но и глобальный медиатор гуманистических ценностей, значение которого выходит далеко за пределы страны. Например, когда выдающийся американский пианист Ван Клиберн выиграл конкурс в Москве в разгар холодной войны, это был акт миротворчества через искусство. От Гидеона Кремера до Дмитрия Шостаковича — многие выдающиеся артисты неразрывно связаны с Конкурсом Чайковского».

Недопустимое поведение в отношении русских людей в Германии проявляется на всех «фронтах»: от травли в социальных сетях и даже дошкольных учреждениях до изъятия из образовательных программ произведений русских классиков и отказе в обслуживании в магазинах и ресторанах. Порой такие инциденты переходят черту закона: по данным Федерального ведомства уголовной полиции Германии, каждую неделю в стране поэтов и мыслителей совершается не менее 200 преступлений против русскоязычных граждан.

«Мы не хотим мириться с тем, что культуру, как одно из высших человеческих благ, душат, злоупотребляют ею и лишают ее миротворческой и объединяющей людей силы. Каков следующий шаг «культурной Европы»? Публичное сожжение книг русского происхождения на больших площадях городов?» — задаются вопросом представители немецкой культуры.

Исходя из изложенных фактов, подписавшие письмо требуют от федеральных властей Германии немедленного переосмысления немецкой политики и немецких СМИ, чтобы противостоять разгулу русофобии в Германии и Европе. Они также просят Федерального президента и Федеральный конституционный суд обратить внимание на нарушения права человека на свободу мнения и высказываний. Ещё одно требование — воздержаться от разжигания межнациональной розни против русских, всего русского и связанного с Россией.