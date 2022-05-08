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2 часа назад

Трюдо посетил Украину

Газета.Ruиещё 9

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 8 мая приехал на Украину. Об этом сообщают украинские СМИ.

Трюдо посетил Украину
Фото: Телеграм-канал «Политика Страны»Телеграм-канал «Политика Страны»

Отмечается, что канадский политик побывал в Ирпене.

Ранее первая леди США Джилл Байден приехала с визитом в Ужгород, где встретилась с женой президента Украины Еленой Зеленской.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден должен посетить Киев.

Он утверждает, что Байдена на Украине воспринимают, как лидера «крупнейшей демократической цивилизации».

Накануне Зеленский встретился со спикером палаты конгресса США Нэнси Пелоси, которая приехала в Киев.

«Встреча со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Киеве. Соединенные Штаты являются лидером мощной поддержки Украины», — заявил Зеленский.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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