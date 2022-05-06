В Европе нашли способ снизить зависимость от российского газа вдвое — поможет масштабная реконструкция зданий и внедрение тепловых насосов. Страны должны будут инвестировать большие средства в этот проект, однако он поможет сократить ежегодный спрос на газ примерно на 70 миллиардов кубометров, что эквивалентно примерно 45 процентам от всего получаемого газа из России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет консалтинговой компании Guidehouse.

В Европе существует семь классов энергоэффективности зданий. Так, под класс А попадают наиболее энергоэффективные дома с самыми низкими счетами за электричество, а под G — здания, потребляющие много электроэнергии из-за недостаточной теплоизоляции. В Guidehouse посоветовали отремонтировать европейские дома до класса В или С. Для достижения цели необходимо утеплить здания и установить в них тепловые насосы — устройства, потребляющие минимальное количество электричества и получающие тепло из возобновляемых источников, например, из воды, грунта или воздуха.

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Текущий план ЕС по модернизации зданий гораздо менее амбициозный — в 2021 году Брюссель предложил перевести все здания к классу Е к 2033 году. По оценке Guidehouse, это поможет сократить потребность в газе всего на 22 миллиарда кубометров.

Руководитель отдела политики Европейского совета по геотермальной энергетике Санджив Кумар назвал предложение Guidehouse реалистичным. Он рассказал о том, что для осуществления плана необходимы дополнительные меры по расширению инфраструктуры отопления от возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В свою очередь, производитель продукции для утепления зданий Rockwool заявил о необходимости более эффективно использовать финансирование и уделять особое внимание логистике, чтобы увидеть результаты до наступления зимы. Кроме того, компания призвала ЕС поддержать миллионы рабочих, которым необходимо обучение для выполнения ремонтных работ.

Специальная операция на Украине дала Евросоюзу дополнительное основание уменьшить зависимость от российских энергоресурсов. В настоящее время страны ЕС активно стремятся диверсифицировать источники энергии различными способами. К примеру, недавно немецкая энергетическая компания RWE зафрахтовала две плавучие установки (FSRU) для регазификации сжиженного природного газа (СПГ). Их использование позволит поставлять на рынок Германии от 10 до 14 миллиардов кубометров газа в год.

Параллельно страны ЕС стараются нарастить запасы российского газа. 6 мая в Москве заявили, что Европа взрывными темпами увеличила импорт российского топлива в мае по сравнению с апрелем. Так, поставки в Финляндию газа из России с 30 апреля по 4 мая увеличились в 4,8 раза.

Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призвал немецких водителей медленнее ездить на автомобилях и экономить энергоресурсы, чтобы уменьшить зависимость от российских углеводородов. Об этом сообщает Waz.

Он предложил гражданам воспользоваться велосипедами, автобусами и поездами вместо поездов.

«Учитывая высокие цены на энергоносители и сильную зависимость от России, я могу только посоветовать вам так поступать. Одним махом можно было бы сэкономить много энергии», — сказал Оздемир.

Сейчас на автобанах в Германии по умолчанию отсутствуют ограничения, если не стоят дополнительные знаки.

Генеральный директор немецкого химического концерна BASF Мартин Брудермюллер заявил, что при эмбарго в отношении поставок энергоносителей из России, может последовать крупнейший кризис в ФРГ со времен окончания Второй мировой войны.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами (в этот список входят все страны ЕС), обязывающий эти государства платить за энергоресурсы в рублях.

При этом страны Большой семерки (G7) приняли решение призвать местные компании не принимать счета в рублях за поставки газа РФ. Соответствующее соглашение было достигнуто на чрезвычайном совещании министров энергетики США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии. Позднее к этому решению присоединился и Евросоюз.

Сенатор Алексей Пушков предложил европейцам не смывать унитаз для борьбы с Россией и её президентом. Так политик в своём Telegram-канале иронично отреагировал на предложение европейского комиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер экономить воду. Она потребовала от жителей Европы не тратить много воды, а при её выключении приговаривать: «Получи, Путин».

Можно ещё также не спускать унитаз. Эта «мера» даже покруче будет, — написал Пушков.

Министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир в свою очередь заявил, что жители Германии могут сэкономить в условиях роста цен, если будут медленнее ездить по автомагистралям и чаще пользоваться альтернативными видами транспорта.

По оценке энергетической компании Uniper, первый терминал в Германии по приему сжиженного природного газа (СПГ) сможет покрывать 8,5 процента потребности страны в газе, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз предприятия. Таких успехов в снижении зависимости от российского газа государство добьется уже к концу 2022 года.

«При мощности до 7,5 миллиарда кубометров в год около 8,5 процента потребности Германии в природном газе в будущем будут размещаться в Вильгельмсхафене», — указано в сообщении.

5 мая в этом немецком городе прошла пресс-конференция с участием министра экономики ФРГ Роберта Хабека. На мероприятии министр Нижней Саксонии Олаф Лис и Бернд Альтусманн заявили о «первой забивке свай» для терминала и скором фрахтовании двух плавучих хранилищ и регазификационных установок.

Проект СПГ-терминала предполагает два этапа реализации. Сначала будет построена инфраструктура для приема и регазификации сжиженного газа до зимы 2022/2023 года. На втором этапе, который планируется завершить до 2025 года, порт будет расширен для введения дополнительных установок — они будут обрабатывать аммиак и другие низкоуглеродные виды газа. Компания Uniper станет строителем и оператором терминала и инвестирует в проект около 65 миллионов евро (68,6 миллиона долларов).

В апреле предприятие заявило, что не планирует продлевать контракты на поставку угля из России после 2022 года. Uniper уже закупает уголь в разных регионах мира и реализует стратегию диверсификации угольной промышленности, большая часть поставок приходится на Колумбию. Компания также предупредила, что не станет заключать с Россией новых долгосрочных контрактов на поставку природного газа.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Япония нашла способ сократить свою зависимость от российского топлива. Страна сможет развивать сектор атомной энергетики, сообщает Reuters со ссылкой на главу кабмина.

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Мы будем использовать безопасные ядерные реакторы, чтобы внести свой вклад в снижение зависимости от российских энергоносителей во всем мире, — сказал он.

Он отметил, что перезапуск одного ядерного реактора равен поставке на рынок 1 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год.

На сегодняшний день государство вынуждено импортировать около 90% энергии для удовлетворения спроса, такие данные приводит Всемирная ядерная ассоциация. Энергозависимость от России выросла после радиационной аварии 2011 года на «Фукусиме-1», которая считается одной из крупнейших АЭС в мире. После этого страна смогла перезапустить только 10 реакторов из 33. Остальные разрешения на возобновление работы пока не имеют. При этом российская спецоперация на Украине и падение курса иены стали факторами, спровоцировавшими рост цены на электроэнергию. Общественность и бизнес высказали своё недовольство этим обстоятельством и выступили с требованием, чтобы правительство ввело в эксплуатацию больше реакторов.

По состоянию на март Япония зависела от российского экспорта нефти на 3,6%, СПГ — на 8,8%.

5 мая Токио сообщил о том, что отказывается от ввода эмбарго на российскую нефть, так как пока государство не может найти ей альтернативы. По словам министра экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуды, Япония намерена вводить те санкции, которые может себе позволить.

Евросоюз сможет выполнить целевые показатели по заполнению газовых хранилищ в случае отказа от двух третей поставок из России только при условии отключения от газа промышленных предприятий весной и летом. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

«Все сталелитейные заводы, химические заводы или цементные заводы в ЕС должны будут быть отключены от газа с настоящего момента до конца июля, газовые электростанции почти на весь июль. Это единственный способ достичь промежуточной цели ЕС по заполнению 63 процентов хранилищ к 1 августа. В октябре потребуются дополнительные ограничения для отрасли, чтобы достичь 80-процентного уровня к 1 ноября», — говорится в статье.

Ранее Европе предрекли полтора года мучений в случае эмбарго на газ РФ. Сообщалось, что страны ЕС обладают недостаточным количеством альтернатив, которые бы смогли заменить поставки российского природного газа и не допустить серьезных экономических проблем будущей зимой. Ряд стран уже признала полную зависимость от российских газа и нефти. В частности, в Германии назвали катастрофой решение о возможном эмбарго. В Греции заявили, что антироссийские санкции нанесут больший больший удар по странам ЕС.

Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Как писали СМИ, страны-участницы на следующей неделе могут согласовать проект поэтапного отказа от российской нефти в рамках нового пакета санкций.

Крупнейшее в Западной Европе подземное газохранилище (ПХГ) «Реден», которое расположено в северной части Германии начали заполнять газом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы немецкого Федерального сетевого агентства.

«В качестве первого шага с сегодняшнего дня будет идти накопление относительно малых объемов газа. Идет активная работа по закупкам более крупных объемов для этого хранилища», — отметили в пресс-службе регулятора ФРГ.

Отмечается, что по состоянию на неделю со 2 мая хранилище заполнено на 0,6%. К 1 ноября власти планируют заполнить ПХГ на 90%.

Владелец ПХГ «Реден» — компания Astora. Это дочернее предприятие Gazprom Germania GmbH. По данным Astora, общая мощность «Реден» составляет около 4 млрд куб. м. Это примерно пятая часть всех мощностей ПХГ в Германии.

Европейский союз будет стремиться активизировать сотрудничество с африканскими странами для замещения импорта российского газа и снижения зависимости от РФ почти на две трети в текущем году, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении проект документа Евросоюза. Перевод статьи приводит «Интерфакс». В частности, Нигерия, Сенегал и Ангола предлагают в значительной степени неиспользованный потенциал сжиженного природного газа.

По данным агентства, документ, предусматривающий расширение внешнего энергетического взаимодействия, может быть принят Еврокомиссией в конце мая в рамках пакета мер по реализации плана блока по сокращению энергетической зависимости от Москвы.

Согласно проекту, план ЕС по увеличению импорта СПГ на 50 млрд кубометров и увеличению поставок трубопроводного газа из других стран, кроме России, на 10 млрд кубометров «требует установления отношений с традиционными поставщиками на новой основе и расширения торговли с новыми появляющимися поставщиками», отмечает агентство.

Ключевые шаги включают полную реализацию соглашения с США о поставке дополнительных 15 млрд кубометров СПГ в 2022 году и около 50 млрд кубометров ежегодно до 2030 года.

Предусматривается также подписание трехстороннего меморандума о взаимопонимании с Египтом и Израилем для увеличения поставок СПГ в Европу к лету этого года.

Блок планирует поддержать удвоение пропускной способности Южного газового коридора, по которому доставляется газ из Азербайджана, до 20 млрд кубометров в год.

Европейские страны не смогут полностью заместить российский газ за счет альтернативных поставок по трубопроводам из Африки и Норвегии и закупок СПГ без осуществления энергоперехода. Такое мнение высказал глава концерна Shell Бен ван Берден в ходе телеконференции с инвесторами.

"Меры, о которых я говорил, - нарастить поставки СПГ на рынок, больше мощностей по сжижению и регазификации, также мы можем подумать о больших трубопроводных поставках из Северной Африки и Норвегии - это разумные вещи, которые мы должны сделать. Но также неминуемо потребуется провести и энергетический переход в среднесрочном периоде, потому что нет возможности просто закупить больше трубопроводного газа и СПГ и полностью заменить российский газ, который мы потребляем. Это просто неосуществимо", - сказал он.

Ранее главный редактор сербского издания об энергетике "Энергия Балкан" Елица Путникович заявила, что СПГ сможет гипотетически заменить на европейском рынке газ из России, но для этого потребуется не менее 10 лет. При этом из аналитического отчета консалтингового агентства IHS Markit (входит в S&P Global) следует, что европейские страны достигли технически возможного максимума импорта СПГ. И хотя номинальные мощности регазификации в регионе еще не полностью загружены, инфраструктурные ограничения не позволяют поставлять больше газа на рынок Европы.

Кроме того, ранее ТАСС сообщал, что потоки газа с СПГ-терминалов в газотранспортную систему Европы в апреле текущего года, по данным Gas Infrastructure Europe (GIE), стали рекордными для этого месяца за все время наблюдений. Поступления сжиженного газа с терминалов в газотранспортную систему Европы в прошедшем месяце составили 10,65 млрд куб. м. При этом GIE с 13 февраля перестал учитывать данные по подземным хранилищам газа (ПХГ) и терминалам приема СПГ в Великобритании.

Евросоюз пока не планирует отказываться от российского газа. Об этом заявил в интервью испанской радиостанции Cadena Ser глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, «если нефть заместить возможно, то с газом все по-другому». «Это не только энергоресурс. Газ нельзя чем-то заменить в нефтехимической промышленности. Закрытие российского газового крана в настоящий момент не обсуждается», — сказал Боррель. Он добавил, что в этом вопросе нужно быть осторожным, так как есть целые сектора европейской нефтехимической промышленности, которые не смогут функционировать без газа.

«То, что Боррель говорит, что ЕС пока не готов к отказу газа, это понятно, потому что действительно от газа отказаться очень сложно. Но Европейскому союзу очень сложно будет удерживать эту свою линию демонстративно какого-то морального поведения в отношении с Россией, что вот нельзя с Россией торговать, и при этом продолжать закупать российский газ. Посмотрите, что пишут люди из той же самой Индии, они говорят: «Да что же такое, Европейский союз продолжает с Россией торговать, и по газу вообще обещает торговать еще долгое время, и поэтому Европейский союз смеет какие-то угрозы в адрес Индии произносить вслух о том, что будем наказывать Индию за то, что она будет с Россией работать, не дадим возможность страховать суда, которые будут идти с российской нефтью в Индию. А вы сами, Европейский союз, продолжаете с Россией торговать, и вы честно признаете, что по газу, правда, даже не собираетесь отказываться в ближайшее время. Это некрасиво». Поэтому Европейскому союзу что-то придется решать по газу. В течение мая должны европейские компании принять решение, готовы ли они платить по новой схеме. Европейская комиссия должна дать либо разъяснения, которые дает это разрешение, либо разъяснение, которое запрещает подобные операции. Кстати, вообще-то, сейчас не прописаны до конца санкции в отношении компаний, которые будут платить по схеме, которая Россией предложена, это вообще-то, скорее всего, потребует даже коррекции права Европейского союза, чтобы эти санкции применять. Возможно, Еврокомиссия скажет, что национальные правительства должны наказывать компании из своих стран, которые будут платить по российской схеме. А готовы ли будут эти национальные правительства наказывать свои компании? А что случится, если они не будут этого делать? Европейская комиссия будет воевать с национальными правительствами, а получится ли у нее? Это же Европейский союз столкнется с очень масштабным стрессом, которого у него раньше никогда не было. Европейский союз — вообще относительно молодая организация, чтобы эти все вещи были там четко прописаны, было четкое понимание, что именно Европейская комиссия может сделать против условного Будапешта. Если ЕС в итоге откажется от закупок российского газа в мае и тут еще усугубит это решением по нефти, получится ситуация, при которой нельзя заместить газ дизелем, или нельзя при этом заместить нефтяную продукцию как раз газом, тут еще уголь подъедет в середине августа. Возможно, если Еврокомиссия здесь не справится, Европейский союз ждут очень масштабные потрясения, это будут уже не шутки совершенно».

В Европе нет единства по вопросу поставок российского газа, отмечает директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов: