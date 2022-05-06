Экс-депутат Рады назвал дату капитуляции Украины

«Если в ближайшее время ВСУ на Донбассе не получат снабжения, сдача в плен будет носить массовый характер <…> И тогда уже ориентировочно к 15 мая можно говорить о переломном моменте, который начнет отсчет капитуляции украинского режима», — написал Кива в Telegram.

Дело в том, что у армии ВСУ стремительно заканчиваются боеприпасы: военные вынуждены лимитировать выдачу боеприпасов на день, а топлива и вовсе почти нет, объяснил Кива. По его мнению, потери украинской армии становится критическими, в связи с чем главной задачей ВС РФ является срыв передачи военной помощи для ВСУ из Европы.