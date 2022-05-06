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40 минут назад

Экс-депутат Рады назвал дату капитуляции Украины

Ura.Ru

Капитуляция украинского режима начнется 15 мая при условии отсутствия военной поддержки Украины из Евросоюза. Такое заявление сделал бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.

Экс-депутат Рады назвал дату капитуляции Украины
Фото: ReutersReuters

«Если в ближайшее время ВСУ на Донбассе не получат снабжения, сдача в плен будет носить массовый характер <…> И тогда уже ориентировочно к 15 мая можно говорить о переломном моменте, который начнет отсчет капитуляции украинского режима», — написал Кива в Telegram.

Дело в том, что у армии ВСУ стремительно заканчиваются боеприпасы: военные вынуждены лимитировать выдачу боеприпасов на день, а топлива и вовсе почти нет, объяснил Кива. По его мнению, потери украинской армии становится критическими, в связи с чем главной задачей ВС РФ является срыв передачи военной помощи для ВСУ из Европы.

Появилось видео с плененными при попытке прорыва с «Азовстали» бойцами ВСУ

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Как отмечал президент страны Владимир Путин, действия Вооруженных сил РФ направлены на помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, страдающим от восьмилетнего геноцида киевского режима.

В мире,Илья Кива,Владимир Путин,Верховный суд,Верховная Рада,ЕС,
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