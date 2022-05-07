ДНР и ЛНР назначили послов в России

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назначил Ольгу Макееву чрезвычайным и полномочным послом в РФ . Соответствующий указ опубликован на сайте руководителя ДНР, передает ТАСС . Макеева — действующий зампредседателя Народного совета ДНР.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.