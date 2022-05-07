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1 час назад

ДНР и ЛНР назначили послов в России

BFM.RUиещё 1

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назначил Ольгу Макееву чрезвычайным и полномочным послом в РФ. Соответствующий указ опубликован на сайте руководителя ДНР, передает ТАСС. Макеева — действующий зампредседателя Народного совета ДНР.

ДНР и ЛНР назначили послов в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назначил Родиона Мирошника послом в России, следует из соответствующего указа руководителя ЛНР.

Мирошник является дипломатическим советником главы ЛНР.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

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