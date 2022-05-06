Джоли снова позвали на Украину

Руководитель Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак пригласил американскую актрису и спецпосланником Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Анджелину Джоли снова посетить Украину. Об этом пишет РИА Новости.

30 апреля Джоли прибыла во Львов с гуманитарной миссией. Актрису засняли на камеру посетители кофейни, в которую она зашла в сопровождении охраны. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что главная цель этой поездки — «перебить повестку», чтобы отвлечь внимание от ситуации на «Азовстали» в Мариуполе.

В Офисе президента Украины рассказали, что Андрей Ермак пообщался в режиме видеоконференции с послом доброй воли ЮНИСЕФ Анджелиной Джоли.

«Руководитель офиса президента пригласил Анджелину Джоли снова посетить Украину», - отмечается в сообщении.

Ермак и Джоли также обсудили шаги по оказанию помощи украинским детям, и актриса заверила, что сделает все возможное для этого.