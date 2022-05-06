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1 час назад

НАТО пригласила Украину на встречу начальников генштабов

Мария Иванова

Украина примет участие во встрече начальников генштабов НАТО, которая пройдет 19 мая. Об этом сообщает ТАСС.

НАТО пригласила Украину на встречу начальников генштабов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во встрече также примут участие Швеция и Финляндия.

В НАТО заявили, что на этой встрече начальники генштабов 30 государств будут обсуждать вопросы, «имеющие стратегическую важность для альянса». Одна из рабочих сессий встречи будет полностью посвящена украинскому кризису, в ней примут участие «страны-партнеры» - Финляндия, Швеция и Украина.

Отдельно пройдет сессия по Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР) с участием Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи.

6 мая глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что видит «обоюдную заинтересованность» Украины и стран Запада в том, чтобы Украина вступила и в НАТО, и в ЕС.

«Если завтра, послезавтра вовремя мы получим предложение, которое будет в интересах безопасности и будущего нашей страны… Мы открыты к разным предложениям», - сказал Ермак.

В мире,Андрей Ермак,НАТО,ЕС,
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