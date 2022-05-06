НАТО пригласила Украину на встречу начальников генштабов

Украина примет участие во встрече начальников генштабов НАТО, которая пройдет 19 мая. Об этом сообщает ТАСС.

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Во встрече также примут участие Швеция и Финляндия.

В НАТО заявили, что на этой встрече начальники генштабов 30 государств будут обсуждать вопросы, «имеющие стратегическую важность для альянса». Одна из рабочих сессий встречи будет полностью посвящена украинскому кризису, в ней примут участие «страны-партнеры» - Финляндия, Швеция и Украина.

Отдельно пройдет сессия по Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР) с участием Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи.

6 мая глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что видит «обоюдную заинтересованность» Украины и стран Запада в том, чтобы Украина вступила и в НАТО, и в ЕС.