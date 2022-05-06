Россиянка получил 6 лет колонии в Белоруссии.

Такое решение принял Гродненский областной суд. Процесс шёл в закрытом формате.

В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» член Совета по правам человека при президенте России Екатерина Винокурова заявила, что попытается вместе с коллегами оказать помощь и защитить гражданку нашего государства.

«Я считаю, что это какой-то безумный приговор. Я надеюсь, что СПЧ включится в эту тему, чтобы её оттуда достать. Мне кажется, что если наши граждане находятся в тяжёлом положении за рубежом, то нам как государству, в котором я бы хотела жить, должно быть всё равно, каких взглядов эти люди придерживаются. Нельзя защищать только каких-то близких по убеждениям, нужно защищать или всех, или никого. Я за то, чтобы мы защищали всех. Сапега, очевидно, попала в большую беду. Я со своей стороны, разумеется, обращусь в совет с просьбой вмешаться в ситуацию».

Гродненский областной суд приговорил россиянку Софью Сапегу, обвиненную по семи статьям Уголовного кодекса Белоруссии, к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии.

«Обвиняемой (...) изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу», – говорится в Telegram-канале Верховного суда Белоруссии.

Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке через Минский городской суд в течение 10 суток со дня оглашения. Россиянку заключили под стражу в зале суда, передает ТАСС.

Судебный процесс начался 28 марта в Гродно в открытом режиме, но затем по ходатайству гособвинения процесс проходил в закрытом режиме, поскольку в материалах дела содержатся персональные данные потерпевших силовиков, судей, должностных лиц и членов их семей, а также материалы с призывами к экстремистской деятельности и информационная продукция, признанная экстремистской.

Резолютивная часть решения суда была озвучена в открытом режиме.

Россиянке было предъявлено обвинение по семи статьям Уголовного кодекса, в том числе ей инкриминированы разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных.

Следствие считает, что обвиняемая совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты.

После публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества, а в отношении некоторых из них совершены преступления.

Максимальный срок, предусмотренный этими статьями, 12 лет лишения свободы, однако девушка заключила досудебное соглашение со следствием и приняла меры по уплате дохода, полученного преступным путем. Кроме того, по данным отчима девушки Сергея Дудича, она написала прошение о помиловании на имя президента республики Александра Лукашенко.

Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании.

Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции.

Семья ранее осуждённой Гроднинским судом Софии Сапеги заявила, что обдумает, каким образом обжаловать приговор девушки. Сергей Дудич, отчим россиянки, не исключил, что обратится за помощью к российским властям, передаёт Telegram-канал «Подъём».

Пока мы в таком режиме ожидания будем. У нас есть 10 дней на обжалование, подумаем, что и как. На заседании суда были представители консульства. Сказали, что работа будет продолжаться, — сказал он.

Мать россиянки Софьи Сапеги Анна Дудич дала комментарий RTVI после оглашения приговора белорусского суда, который 6 мая назначил девушке шесть лет колонии общего режима.

«Мы только сейчас вышли с заседания. Мне комментировать тут абсолютно нечего, это всё без комментариев. Если вы имеете ребенка, то, я думаю, вы должны меня понять. Наши действия тоже пока не определены, мы не знаем, что будем делать дальше», — сказала Дудич, добавив, что приговор можно обжаловать в течение десяти дней.

По словам матери Софьи Сапеги, у семьи с дочерью нет никакого общения.

«Мы с ней не общаемся с октября 2021 года. Ни писем, ничего, никакого общения. Максимум, мы видели ее на суде 28 марта и сегодня».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дипломаты РФ продолжат защищать россиянку Софью Сапегу, приговоренную к шести годам колонии в Белоруссии. Об этом представитель Кремля сообщил в ходе брифинга.

У Пескова спросили, что думают в России касательно решения Гродненского областного суда.

«Нам не нравится, когда комментируют решение нашего суда, мы не будем комментировать решение дружественной нам Белоруссии», — пояснил Песков.

Как добавил пресс-секретарь российского главы государства, Сапега является гражданкой РФ и ее законные интересы продолжат защищать дипломаты.

Осужденная в Белоруссии россиянка Софья Сапега может отбывать свой срок на территории России, для этого необходимо подать соответствующее заявление в Генеральную прокуратуру, заявила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. В разговоре с «Лентой.ру» она объяснила, какие шаги защите Сапеги необходимо сделать, чтобы вернуться в Россию.

Гродненский областной суд Белоруссии приговорил задержанную в Минске россиянку Софью Сапегу к шести годам колонии. Сразу после вынесения приговора девушку взяли под стражу. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Она может отбыть свой срок на территории страны гражданства, то есть на территории Российской Федерации. У нее есть такое право

Мария Бутина

член комитета Госдумы по междун