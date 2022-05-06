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26 минут назад

Лукашенко пообещал защищать Украину от Польши

Елена Прошина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что русским, белорусам и украинцам придется защищать рубежи Украины, если Польша и другие страны Европы продолжат вести политику по ее «расчленению». Об этом пишет Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко пообещал защищать Западную Украину от Польши
Фото: ТАССТАСС

В частности, Лукашенко отметил, что некоторые польские политики уже «точат сабли» и видят Западную Украину в составе своей страны. В последствии, по мнению белорусского президента, именно Москва, Киев и Минск будут вынуждены вести бои за эти земли.

«Уже в голове расчленение Украины. Даже нынешнее руководство Украины себе этого (сдачи западных областей, — прим.) позволить не может», — сказал Лукашенко.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что границ между Польшей и Украиной больше не будет и народы двух стран смогут «вместе жить на этой земле». Он отметил, что два народа будут строить и отстаивать совместно «свое общее счастье и силу», которая отразит любые опасности и угрозы.

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В мире,Александр Лукашенко,Анджей Дуда,
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