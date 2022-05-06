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51 минуту назад

В Приднестровье высказались о признании республики

Алиса Селезнёва

Процесс признания Приднестровской Молдавской республики должен быть исключительно демократическим и эволюционным по своему характеру, война никому не нужна. Об этом заявил в своем Telegram-канале лидер региона Вадим Красносельский.

В Приднестровье высказались о признании республики
Фото: ТАССТАСС

Ранее в Приднестровье ввели «красный» уровень террористической опасности из-за серии терактов. Так, в здание министерства госбезопасности в Тирасполе выстрелили из гранатомета, в селе Маяк подорвали радиопередающие антенны, в селе Парканы прозвучали взрывы. Следственный комитет республики открыл уголовные дела по статье «Теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия».

Красносельский констатировал, что «мир словно вспомнил о существовании Приднестровской Молдавской Республики» только после произошедших на ее территории терактов, и призвал «не раздувать пламя провокациями».

«Приднестровье должно быть и будет признано – но мирным путем, за столом переговоров, в диалоге. Процесс должен быть исключительно демократическим и эволюционным по своему характеру – без военных действий и потерь. Война никому не нужна», - подчеркнул он.

По мнению президента непризнанной республики, «предположения, домыслы, выводы могут стать искрой, от которой вспыхнет пожар».

«Призываю: не надо искать, а тем более искусственно создавать ярких, шумных, а главное, опасных инфоповодов», - заметил Вадим Красносельский.

Ранее глава Приднестровья обсудил с ответственным за вопросы реинтеграции вице-премьером Молдавии Олегом Серебряном и советником молдавского президента Дорином Речаном ситуацию в непризнанной республике. В частности, стороны подняли вопросы безопасности, гуманитарного сотрудничества и экономического взаимодействия.

В мире,Вадим Красносельский,
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