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1 час назад

Украинская прокуратура вызвала на допрос Медведева, Матвиенко, Володина и Шойгу

Lenta.ru

Офис генерального прокурора Украины вызвал на допрос в Киев ряд российских должностных лиц. Об этом сообщает РИА Новости.

Украинская прокуратура вызвала на допрос Медведева, Матвиенко, Володина и Шойгу
Фото: РИА Новости РИА Новости

Генпрокуратура опубликовала повестки, адресованные заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву, спикеру Совета федерации Валентине Матвиенко, спикеру Госдумы Вячеславу Володину, министру обороны Сергею Шойгу, а также главе ФСБ Александру Бортникову, главе СВР Сергею Нарышкину, главе МВД Владимиру Колокольцеву, полпреду президента РФ в ЦФО Игорю Щеголеву и главкому Росгвардии Виктору Золотову.

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