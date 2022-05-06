Генсек ООН призвал вернуть российские товары на мировой рынок

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что продовольствие и удобрения из РФ и Белоруссии, а также украинскую сельскохозяйственную продукцию необходимо вернуть на мировой рынок. Об этом сообщает ТАСС.

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На Россию приходится 17 процентов всех поставок зерна в мире. А вместе с Украиной РФ производит треть выращиваемой в мире пшеницы. Ранее российское правительство ввело временный запрет на экспорт пшеницы, ячменя и ржи, который должен продлиться до 30 июня. Москва хочет использовать эту меру для обеспечения внутреннего спроса и предотвращения скачка цен.

По оценке ООН, 45 африканских бедных стран и многие беднейшие страны в других регионах мира импортируют зерно в основном из Украины и России. Из-за украинского кризиса цены на продовольствие могут подскочить на 8-20 процентов, опасаются эксперты.

Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявляла, что украинский кризис может привести к голодным бунтам в беднейших странах мира.

Запрет на экспорт зерна действует и в Белоруссии, западные страны ввели санкции против белорусских калийных удобрений.

Гутерриш заявил, что для борьбы с глобальными угрозами продовольственной безопасности нужна «реинтеграция» российских, украинских и белорусских товаров на мировые рынки.

Генсек ООН подчеркнул, что это необходимо сделать, несмотря на украинский кризис.