В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 66.24EUR 70.07
Войти в почту
33 минуты назад

Генсек ООН призвал вернуть российские товары на мировой рынок

Мария Иванова

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что продовольствие и удобрения из РФ и Белоруссии, а также украинскую сельскохозяйственную продукцию необходимо вернуть на мировой рынок. Об этом сообщает ТАСС.

Генсек ООН призвал вернуть российские товары на мировой рынок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На Россию приходится 17 процентов всех поставок зерна в мире. А вместе с Украиной РФ производит треть выращиваемой в мире пшеницы. Ранее российское правительство ввело временный запрет на экспорт пшеницы, ячменя и ржи, который должен продлиться до 30 июня. Москва хочет использовать эту меру для обеспечения внутреннего спроса и предотвращения скачка цен.

По оценке ООН, 45 африканских бедных стран и многие беднейшие страны в других регионах мира импортируют зерно в основном из Украины и России. Из-за украинского кризиса цены на продовольствие могут подскочить на 8-20 процентов, опасаются эксперты.

Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявляла, что украинский кризис может привести к голодным бунтам в беднейших странах мира.

Запрет на экспорт зерна действует и в Белоруссии, западные страны ввели санкции против белорусских калийных удобрений.

Гутерриш заявил, что для борьбы с глобальными угрозами продовольственной безопасности нужна «реинтеграция» российских, украинских и белорусских товаров на мировые рынки.

Генсек ООН подчеркнул, что это необходимо сделать, несмотря на украинский кризис.

«Я сделаю все, что в моих силах, чтобы обеспечить диалог и воплотить эти меры в жизнь», - заключил он.

В мире,Антониу Гутерриш,ООН,Правительство РФ,ВТО,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители