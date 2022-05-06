Караджич намерен требовать пересмотра своего дела

Бывший президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Радован Караджич, осужденный Гаагским трибуналом на пожизненное заключение, заявил в интервью ТАСС по телефону, что планирует потребовать пересмотра своего дела. В настоящее время Караджич отбывает пожизненное заключение в тюрьме Паркхерст, расположенной на острове Уайт в проливе Ла-Манш у побережья Англии.

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"После того, как я проиграл процесс об апелляции, я могу требовать только пересмотра дела. Я планирую потребовать пересмотра дела, но не могу его подготовить - у меня нет компьютера, а это миллионы страниц. В стране есть 11 тюрем, где разрешены компьютеры для игр, мне же компьютер нужен для подготовки по моему делу, у меня около 1 терабайта информации, это очень много документов, которые мне необходимы для пересмотра дела", - заявил экс-президент.

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В то же время Караджич указал, что доступ к медицинской помощи у него затруднен: "У меня есть контакт [врача], но это очень медленно, например, нужно заказывать [прием у врача] за два-три месяца. Я уже год жду, что врач-офтальмолог заменит мне очки. У меня нет настольной лампы, как только темнеет, я не могу читать - не вижу. Тем не менее доктора здесь хорошие, но они зависят от клиник, потому что на осмотр ко мне должны приходить специалисты из клиник".

"Условия в тюрьме плохие, думаю, они нормальные для какого-нибудь вора-карманника, но плохие для человека моего профиля и моих потребностей. У меня нет компьютера, у меня нет [доступа к] своей культуре, у меня нет ни одной теле- или радиопрограммы из моей страны, одним словом, как будто я умер и нахожусь на каком-то другом свете. Однако никто не имеет права ограничивать меня в моей культуре, во-вторых, я и врач, и писатель, и судебный приговор не предусматривает сделать так, чтобы я перестал быть врачом и писателем. Мне необходим компьютер, связь с интернетом, если меня не осудили на смертную казнь, то необходимо, чтобы все это было", - заявил он.

Отвечая на вопрос о том, обеспечена ли его физическая безопасность, Караджич ответил: "Думаю, да. Рядом со мной есть мусульмане, но они не ведут себя агрессивно. Думаю, да, не имею представления".

Тюремное заключение

Караджич, в течение 13 лет скрывавшийся от международного правосудия, был арестован спецслужбами Сербии в пригороде Белграда в июле 2008 года и выдан Гаагскому трибуналу. Судебный процесс начался в Международном трибунале по бывшей Югославии 26 октября 2009 года. В марте 2016 года инстанция приговорила Караджича к 40 годам заключения, признав его виновным в геноциде в Сребренице, а также в военных преступлениях и преступлениях против человечности за 44-месячную осаду Сараева, взятие в заложники миротворцев ООН и проведение этнических чисток с целью изгнания хорватов и боснийцев из ряда районов Боснии.