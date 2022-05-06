СМИ сообщили о планах Трампа нанести ракетные удары в Мексике

Бывший президент США Дональд Трамп рассматривал возможность нанесения ракетных ударов по нарколабораториям и наркокартелям в Мексике. Об этом в свих мемуарах, отрывки из которых опубликовала газета The New York Times, рассказал экс-глава Пентагона Марк Эспер.

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По словам Эспера, бывший американский лидер был очень недоволен наркотрафиком через южную границу и говорил о том, что власти Мексики не держат под контролем свою страну.

В ходе одного из разговоров Дональд Трамп высказал предложение ударить по соседней стране ракетами, вспоминает бывший глава Пентагона.

«Мы могли бы просто запустить несколько ракет Patriot и незаметно уничтожить лаборатории. Никто не узнает, что это были мы», - приводит Эспер слова Трампа.

При этом бывший глава оборонного ведомства подчеркнул, что подумал бы, что это шутка, если бы не смотрел в тот момент на президента.

Дональд Трамп постоянно выступает с критикой в адрес нынешней администрации США и в особенности президента Джо Байдена, которому он проиграл на выборах в 2020 году.