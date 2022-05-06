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50 минут назад

Псаки рассказала о планах после ухода из Белого дома

Мария Иванова

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что после ухода со своей должности планирует высыпаться и смотреть сериалы. Об этом сообщает Daily Mail.

43-летняя Псаки покинет Белый дом 13 мая. Ее место займет ее нынешний зам Карин Жан-Пьер.

Сообщалось, что после Белого дома Псаки присоединится к телевизионной сети MSNBC. Она не подтвердила эту информацию, отметив, что с нетерпением ждет только сна и чтения книг.

«Мне нечего сообщить о планах. Спать, читать книги, я открыта к рекомендациям, что посмотреть на Netflix или Hulu», - так Псаки ответила на вопрос журналистов.

44-летняя Жан-Пьер станет первой чернокожей женщиной-пресс-секретарем Белого дома и первой представительницей ЛГБТК+ в этой роли.

«Карин не только обладает опытом, талантом и добросовестностью, необходимыми для этой сложной работы, но и продолжит лидировать в распространении информации о работе администрации Байдена-Харрис от имени американского народа», - так прокомментировал ее назначение президент США Джо Байден.

Байден сказал, что он и первая леди Джилл Байден «давно знают и уважают Карин».

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Жан-Пьер - выпускница Колумбийского университета гаитянского происхождения. Ранее она возглавляла штаб нынешнего вице-президента Камалы Харрис в предвыборной кампании Байдена.

Жан-Пьер также работала в администрации Барака Обамы в качестве регионального политического директора Управления по политическим вопросам Белого дома и участвовала в обеих президентских кампаниях Обамы.

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