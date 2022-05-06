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23 минуты назад

На Байдена подали в суд

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Штаты Миссури и Луизиана подали иск против главы американского государства Джо Байдена, обвинив его в сговоре с соцсетями для цензуры, сообщают СМИ.

На Байдена подали в суд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Генпрокуроры двух республиканских штатов подали совместный иск в федеральный суд западного округа Луизианы. Иск подан против Байдена, его пресс-секретаря Джен Псаки, директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи и еще ряда чиновников администрации США, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

Администрацию Байдена обвиняют в том, что власти США «под предлогом борьбы с дезинформацией» работали с Twitter, YouTube и Meta (признана в России экстремистской организацией). По мнению стороны обвинения, Белый дом добивался цензуры по вопросам дела против сына Байдена, происхождения коронавируса и голосования по почте. Утверждается, что члены администрации «принуждали, угрожали и давили на социальные сети, чтобы подвергнуть цензуре неугодных спикеров и точки зрения, используя угрозы о правительственных действиях» в их отношении.

В мире,Энтони Фаучи,Джозеф Байден,Администрация США,
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