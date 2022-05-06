На Байдена подали в суд

Генпрокуроры двух республиканских штатов подали совместный иск в федеральный суд западного округа Луизианы. Иск подан против Байдена, его пресс-секретаря Джен Псаки, директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи и еще ряда чиновников администрации США , передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

Администрацию Байдена обвиняют в том, что власти США «под предлогом борьбы с дезинформацией» работали с Twitter, YouTube и Meta (признана в России экстремистской организацией). По мнению стороны обвинения, Белый дом добивался цензуры по вопросам дела против сына Байдена, происхождения коронавируса и голосования по почте. Утверждается, что члены администрации «принуждали, угрожали и давили на социальные сети, чтобы подвергнуть цензуре неугодных спикеров и точки зрения, используя угрозы о правительственных действиях» в их отношении.