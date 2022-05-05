Шольц и Байден договорились о судьбе республик Донбасса

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора договорились, что не признают законность изменения границ Украины. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
«Канцлер и американский президент подчеркнули, что не признают шаги, которые вступают в противоречие с соблюдением территориальной целостности и суверенитета Украины, и что эти шаги не будут иметь легитимности», — передает слова Хебештрайта РЕН ТВ.
Также Байден и Шольц сошлись во мнениях о необходимости дальнейшей поддержки Украины.
15 апреля 2014 года в Донбассе началась антитеррористическая операция. Власти Киева ввели в самопровозглашенные республики ЛНР и ДНР украинскую армию. В феврале 2022 года президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля глава государства объявил о начале специальной операции на Украине, которая предвосхитила атаку ВСУ по Донбассу.
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о распаде Украины, который продолжается уже восемь лет. Некоторые районы Украины начали присоединяться к независимым республикам Донбасса. Так Розовский район Запорожской области решил войти в состав ДНР, власти Херсонской области, находящейся под контролем войск РФ, исключили возвращение под контроль Киева. Глава ЛНР Леонид Пасечник анонсировал проведение референдума о вхождении в состав РФ.