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23 минуты назад

Лукашенко: выбор Россией оружия для спецоперации на Украине зависит от НАТО

Газета.Ruиещё 4

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что от действий НАТО зависит выбор Россией оружия для применения во время специальной военной операции на Украине. Такое мнение он выразил в интервью агентству Associated Press, передает ТАСС.

Лукашенко связал выбор Россией оружия на Украине с действиями НАТО
Фото: Markus Schreiber/APMarkus Schreiber/AP

«Какое оружие будет применять Россия, зависит не столько от Украины, сколько от НАТО. Вы (НАТО) уже переходите там (на Украине) красную линию», — сказал глава Белоруссии.

В ходе интервью Лукашенко также назвал применение ядерного оружия на Украине недопустимым. По его мнению, президент России Владимир Путин не стремится к прямому конфликту с НАТО. При этом президент Белоруссии поделился мнением о том, что военная операция РФ на Украине «затянулась».

Лукашенко: военная спецоперация России на Украине затянулась

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Александр Лукашенко,Владимир Путин,НАТО,
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