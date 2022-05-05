Лукашенко связал выбор Россией оружия на Украине с действиями НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что от действий НАТО зависит выбор Россией оружия для применения во время специальной военной операции на Украине. Такое мнение он выразил в интервью агентству Associated Press, передает ТАСС.

Фото: Markus Schreiber/AP Markus Schreiber/AP

«Какое оружие будет применять Россия, зависит не столько от Украины, сколько от НАТО. Вы (НАТО) уже переходите там (на Украине) красную линию», — сказал глава Белоруссии.

В ходе интервью Лукашенко также назвал применение ядерного оружия на Украине недопустимым. По его мнению, президент России Владимир Путин не стремится к прямому конфликту с НАТО. При этом президент Белоруссии поделился мнением о том, что военная операция РФ на Украине «затянулась».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.