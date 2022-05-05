WP: приглашение Путина на G20 стало головной болью для Байдена

Решение пригласить президента России Владимира Путина на саммит G20 в Индонезии стало головной болью для лидера США Джо Байдена , сообщает The Washington Post. По информации издания, он стоит перед выбором, участвовать ли во встрече Группы двадцати или уступить место России и Китаю .

Попытки США выставить Россию в качестве мирового изгоя провалились, так как не все партнеры Вашингтона готовы отвернуться от Москвы, что стало проблемой для Байдена, — говорится в статье.

При этом авторы отмечают, что американский лидер не может себе позволить пропустить саммит, поскольку последствия пандемии коронавируса до сих пор влияют на международную торговлю, а инфляция стала общей проблемой. Издание также предполагает, что Белый дом будет стараться сократить до минимума появление Путина и Байдена на одной фотографии. Однако по итогам G20 делается групповой снимок лидеров стран, заключают журналисты.