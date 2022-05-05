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16 минут назад

Фиджи изъяли «яхту Керимова»

Елена Прошина

Правоохранительные органы Республики Фиджи по запросу США изъяли яхту Amadea, которая, по версии Вашингтона, принадлежит российскому сенатору Сулейману Керимову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство юстиции США.

Фиджи изъяли «яхту Керимова»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно заявлению американского Минюста, судно относится к классу люкс и имеет длину в 348 футов (более 100 м). Ордер на изъятие выдал суд округа Колумбия — в нем постановили, что «Amadea подлежит конфискации на основе вероятного нарушения законодательства США».

«Согласно документам суда, Керимов оставался владельцем Amadea после внесения его в (санкционный — прим. ред) список. Кроме того, Керимов и те, кто действовал от его лица и в его интересах, осуществили транзакции в долларах США через финансовые учреждения США с целью содержания и ремонта Amadea», — пояснили в ведомстве.

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Напомним, что власти Фиджи задержали яхту Amadea 14 апреля. Местная полиция начала выяснять имя владельца судна и порт приписки, заявив, что она может принадлежать Керимову. 20 апреля стало известно, что Верховный суд Фиджи по обращению генерального прокурора запретил яхте покидать территориальные воды страны.

В мире,Сулейман Керимов,Министерство юстиции США,
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