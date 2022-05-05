Фиджи изъяли «яхту Керимова»

«Согласно документам суда, Керимов оставался владельцем Amadea после внесения его в (санкционный — прим. ред) список. Кроме того, Керимов и те, кто действовал от его лица и в его интересах, осуществили транзакции в долларах США через финансовые учреждения США с целью содержания и ремонта Amadea», — пояснили в ведомстве.