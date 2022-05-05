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55 минут назад

В Болгарии сняли украинский флаг со здания городской администрации

Lenta.ru

Представители болгарской политической партии «Возрождения» сняли украинский флаг со здания городской администрации в Софии. Об этом сообщает ТАСС.

В Болгарии сняли украинский флаг со здания городской администрации
Фото: globallookpressgloballookpress

«Мы от "Возрождения" уважаем чужие символы и считаем, что место этого флага в украинском посольстве. Формально Болгария независимое государство и здесь должны развиваться только болгарские знамена», — заявил председатель партии Костадин Костадинов, пригрозив мэру города Йорданке Фандыковой судом за государственную измену.

Решение вывесить флаг Украины на здании софийской администрации рядом с флагом Болгарии было принято большинством депутатов города. Председатель столичного муниципалитета Георги Георгиев назвал поведение представителей «Возрождения» безобразием. «Грубое посягательство на демократию. Полиция проводит проверку», — подчеркнул политик.

В настоящее время украинский флаг вернули на старое место.

Ранее польские власти без объяснения причин распорядились снять украинские флаги с общественного транспорта в Варшаве, которые ранее были размещены в знак солидарности с республикой. Размещение украинской символики вызывало протесты со стороны многих польских граждан из-за несоблюдения правила о размещении украинских флагов наравне с флагом Польши и Варшавы.

В мире,Георги Георгиев,
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