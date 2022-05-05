В Болгарии сняли украинский флаг со здания городской администрации

Представители болгарской политической партии «Возрождения» сняли украинский флаг со здания городской администрации в Софии. Об этом сообщает ТАСС.

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«Мы от "Возрождения" уважаем чужие символы и считаем, что место этого флага в украинском посольстве. Формально Болгария независимое государство и здесь должны развиваться только болгарские знамена», — заявил председатель партии Костадин Костадинов, пригрозив мэру города Йорданке Фандыковой судом за государственную измену.

Решение вывесить флаг Украины на здании софийской администрации рядом с флагом Болгарии было принято большинством депутатов города. Председатель столичного муниципалитета Георги Георгиев назвал поведение представителей «Возрождения» безобразием. «Грубое посягательство на демократию. Полиция проводит проверку», — подчеркнул политик.

В настоящее время украинский флаг вернули на старое место.