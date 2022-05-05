Обзор иноСМИ: помощь Израиля Киеву и позиция Китая по расширению НАТО

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Как Израиль может помочь Украине

Администрация Джо Байдена на прошлой неделе обратилась к израильскому правительству с просьбой увеличить военную помощь Украине, сообщает Axios со ссылкой на официальных лица США и Израиля.

Израиль до сих пор отклонял запросы Украины на современное вооружение и только в апреле согласился отправить Киеву тысячи касок и пуленепробиваемых жилетов для медицинских бригад и служб быстрого реагирования.

Однако в последнее время Израиль занимает все более критическую позицию по отношению к России, это сигнализирует о том, что поставки оружия возможны. Высокопоставленный израильский чиновник заявил Axios на условиях анонимности, что израильское правительство рассматривает возможность нарастить военную помощь Украине. При этом он подчеркнул, что Израиль может предоставить только нелетальное военное снаряжение - возможно, оборудование для связи и системы защиты от беспилотников.

«НАТО не расширится ни на дюйм»

Китайское правительство снова поддержало заявления Москвы о противодействии расширению НАТО, пишет британский таблоид Express. Президент России Владимир Путин уже давно обвиняет членов НАТО в использовании альянса для подрыва России и требует прекратить расширение блока на восток.

По мере того, как конфликт на Украине приближается к своему третьему месяцу, Чжао Лицзянь, пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая, повторяет антинатовскую риторику России. В своем твиттере он процитировал стенограмму беседы Михаила Горбачева и Джеймса Бейкера в Москве 9 февраля 1990 года: «Нынешняя военная юрисдикция НАТО ни на дюйм не продвинется в восточном направлении».

«ЕС заранее проигрывает битву за зеленую энергию»

Автор портала Oil Price Ирина Слав заявила, что Европа сталкивается с серьезным препятствием на пути к более экологичному завтрашнему дню - нехваткой сырья. В своем недавнем отчете консалтинговая компания McKinsey заявила, что ветряная и солнечная энергия станут базовыми генерирующими мощностями уже к 2030 году.

Но в отчете не сказано, что такой сценарий реализуется только при наличии достаточных запасов основных компонентов, отметила Слав. Европа особенно к этому уязвима, из-за чего зеленый переход может закончиться, так и не начавшись всерьез. Глава Rivian, поддерживаемого Amazon стартапа по производству электромобилей, уже предупредил о нехватке аккумуляторов для электрокаров. Все мировое производство аккумуляторов составляет менее десяти процентов от того, что понадобится индустрии через десять лет. С солнцем и ветром тоже не все так просто: для развития таких энергетик нужен алюминий, никель и цинк, основной поставщик которых в ЕС - Россия. По мнению авторов исследования KU Leuven, ЕС может получать от 50 до 75 процентов необходимых полезных ископаемых за счет переработки, но сначала нужно найти, что именно перерабатывать.

Акционеры подали в суд на Netflix

Акционеры Netflix подали коллективный иск против компании: они утверждают, что руководство Netflix совершило мошенничество с ценными бумагами, не предупредив о замедлении роста числа подписчиков сервиса. Об этом сообщает Axios.

В прошлом месяце Netflix потеряла более 200 миллиардов долларов рыночной стоимости после того, как сообщила о первой потере подписчиков за десятилетие в отчете о прибылях и убытках. В иске, поданном в Сан-Франциско, утверждается, что Netflix не сообщала инвесторам, что «демонстрирует более медленный рост, связанный, среди прочего, с совместным использованием учетных записей клиентами и усилением конкуренции с другими потоковыми сервисами». В иске сказано, что компания не сообщила, что «испытывала трудности с удержанием клиентов». Акционеры утверждают, что понесли из-за этого серьезные убытки.

«Финляндия и Швеция в НАТО - огромная провокация»

Заход российского военного самолета в воздушное пространство Швеции 29 апреля был истолкован как неприкрытое предупреждение стране, которая обсуждает вопрос о вступлении в НАТО вместе с соседней Финляндией, пишет Financial Times.

Россия неоднократно предупреждала о «серьезных военных и политических последствиях», которые наступят, если Финляндия и Швеция станут членами альянса.