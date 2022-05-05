Вучич рассказал об усложнении позиций Сербии из-за слов Путина

«Вы слышали Олафа Шольца (канцлера ФРГ — прим. «Ленты.ру»), что точно он говорил? Кого он считает виновным в происходящем в Боснии, что считает должно произойти в Косово, а также по вопросу санкций. А сейчас подумайте, если он с этим выступил публично, возможно ли, что мне не заявил это на встрече… Заявления всегда лишь слабое отражение того, что происходит на встрече», — рассказал политик.