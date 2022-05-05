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1 час назад

Вучич рассказал об усложнении позиций Сербии из-за слов Путина

Газета.Ruиещё 7

Проведение президентом России Владимиром Путиным аналогии между конфликтом в Косово и Донбассе в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем дополнительно усложнило позицию Сербии. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич, передает РИА Новости.

Вучич рассказал об усложнении позиций Сербии из-за слов Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о разговоре российского лидера и главы ООН 26 апреля. В ходе диалога Путин напомнил Гутерришу прецедент с признанием Косово Международным судом, говоря о решении Москвы признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Вы слышали Олафа Шольца (канцлера ФРГ — прим. «Ленты.ру»), что точно он говорил? Кого он считает виновным в происходящем в Боснии, что считает должно произойти в Косово, а также по вопросу санкций. А сейчас подумайте, если он с этим выступил публично, возможно ли, что мне не заявил это на встрече… Заявления всегда лишь слабое отражение того, что происходит на встрече», — рассказал политик.

Вучич назвал положение Сербии очень сложным и тяжелым.

«Обо всем этом я буду говорить завтра (в обращении к гражданам — прим. «Ленты.ру»), в политическом смысле никогда не было тяжелее, а боюсь, что со всем, что предстоит и в экономическом смысле, никогда не было тяжелее», — заключил президент.

Ранее Шольц на пресс-конференции с премьер-министром непризнанного Косово Альбином Курти поддержал вступление всех стран Западных Балкан в Евросоюз. «Я изложил премьер-министру свои убеждения о том, что Западные Балканы принадлежат Европе, все эти государства должны в будущем войти в ЕС, в том числе и Косово», — сказал политик.

В мире,Олаф Шольц,Александр Вучич,Владимир Путин,ООН,ЕС,
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