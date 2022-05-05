Вучич высказался о нейтралитете Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна является военно-нейтральным государством и останется таковым. Об этом он сказал в ходе рабочего визита в Германию, пишет РИА Новости.
После встречи Вучича с главой МИД Германии Анналеной Бербок журналисты поинтересовались у главы Сербии о давлении по вопросу признания независимости Косово и введения санкций в отношении России из-за событий на Украине.
«Не знаю, о каких поворотах идет речь, потому что Сербия находится на европейском пути и не будет поворачиваться в никакую другую сторону. Это то, что касается нашей политики. Что касается нашего военного нейтралитета – Сербия военно-нейтральная и будет военно-нейтральной», - заявил Вучич.
Он также добавил, что уже 70 дней слушает версии о том, что Белград изменит свой политический курс. По его словам, с начала спецоперации на Украине Белград заявил о своих стратегических позициях и все это время придерживается их.
Ранее Вучич заявил, что Сербия твердо стоит на пути в Евросоюз, но к антироссийским санкциям относится по-другому. Президент страны напомнил, что Сербия сама была под санкциями 10 лет.