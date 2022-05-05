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34 минуты назад

В Испании задержан украинский блогер Шарий

Алиса Селезнёва

В Испании задержан украинский журналист, блогер и политик Анатолий Шарий, подозреваемый в госизмене. Об этом со ссылкой на сообщение Службы безопасности Украины пишет РИА Новости.

СБУ сообщила о задержании в Испании Шария
Фото: соцсетисоцсети

«В Испании задержан пророссийский блогер Анатолий Шарий, которого СБУ подозревает в государственной измене», - пояснили в ведомстве.

В спецслужбе также отметили, что задержание Шария произошло благодаря тесному взаимодействию испанских и украинских правоохранительных органов.

Ранее Офис генерального прокурора Украины сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении украинца, который «распространял недостоверную информацию о якобы пребывания страны под внешним управлением, а также открыто обвинял украинских военных в обстрелах мирного населения».

Также в офисе генпрокурора подчеркнули, что подозреваемый в госизмене организовывал «по заранее подготовленному сценарию российских кураторов» протестные акции и нанимал людей, которые «создавали нужную информационную картинку» для российской прессы.

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Сам Шарий назвал уголовное дело против него «ахинеей чистой воды» и напомнил, что на российском телевидении выступало очень много украинских политиков.

В мире,Анатолий Шарий,СБУ,
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