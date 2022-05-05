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13 минут назад

На Украине отметят День Победы

Вероника Полынина

На Украине 9 мая будет отмечаться День Победы. Об этом, как сообщает издание «Страна», заявил спикер министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

На Украине отметят День Победы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Безусловно, это государственный праздник, День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, и в государстве он будет отмечаться», - сказал Мотузяник на брифинге.

По его словам, празднование пройдет «в тех условиях, которые сейчас существуют в Украине».

Ранее в Верховной раде зарегистрировали законопроект, предлагающий сделать официальным Днем Победы 8 мая вместо 9 мая. Отмечание Дня Победы 9 мая авторы законопроекта назвали «нелогичным и неприемлемым» после начала спецоперации России на территории Украины. По мнению депутатов Рады, Украина должна отмечать победу над нацизмом и чтить память павших во Второй мировой войне 8 мая наряду с другими странами Европы, а 9 мая предлагается отмечать День Европы вместе со странами-членами Евросоюза.

В мире,Александр Мотузяник,Верховная Рада,ЕС,
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