На Украине отметят День Победы

На Украине 9 мая будет отмечаться День Победы. Об этом, как сообщает издание «Страна», заявил спикер министерства обороны Украины Александр Мотузяник .

«Безусловно, это государственный праздник, День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, и в государстве он будет отмечаться», - сказал Мотузяник на брифинге.

По его словам, празднование пройдет «в тех условиях, которые сейчас существуют в Украине».

Ранее в Верховной раде зарегистрировали законопроект, предлагающий сделать официальным Днем Победы 8 мая вместо 9 мая. Отмечание Дня Победы 9 мая авторы законопроекта назвали «нелогичным и неприемлемым» после начала спецоперации России на территории Украины. По мнению депутатов Рады, Украина должна отмечать победу над нацизмом и чтить память павших во Второй мировой войне 8 мая наряду с другими странами Европы, а 9 мая предлагается отмечать День Европы вместе со странами-членами Евросоюза.