СБУ сообщила о задержании в Испании Шария

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что в Испании задержан блогер Анатолий Шарий. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: CC BY-SA 4.0 / Westmclaren / Sharij, Anatoly Anatolievich / Cropped image CC BY-SA 4.0 / Westmclaren / Sharij, Anatoly Anatolievich / Cropped image

Шарий был задержан 4 мая. Он обвиняется в государственной измене, утверждает СБУ.

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны приостановил деятельность ряда партий на время военного положения, в том числе «Партии Шария».