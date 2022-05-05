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17 минут назад

СБУ сообщила о задержании в Испании блогера Шария

Lenta.ruиещё 4

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что в Испании задержан блогер Анатолий Шарий. Об этом пишет РИА Новости.

СБУ сообщила о задержании в Испании Шария
Фото: CC BY-SA 4.0 / Westmclaren / Sharij, Anatoly Anatolievich / Cropped imageCC BY-SA 4.0 / Westmclaren / Sharij, Anatoly Anatolievich / Cropped image

Шарий был задержан 4 мая. Он обвиняется в государственной измене, утверждает СБУ.

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны приостановил деятельность ряда партий на время военного положения, в том числе «Партии Шария».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.

В мире,Анатолий Шарий,Владимир Зеленский,Владимир Путин,СБУ,
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