Побывавший в Киеве конгрессмен рассказал о просьбе Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у своего американского коллеги Джо Байдена предоставить украинской стороне противокорабельные ракеты, чтобы вывезти из страны продовольствие. Об этом в эфире NBC рассказал посетивший Киев конгрессмен США Джейсон Кроу.

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По его словам, Украина просит о передаче ей противокорабельных ракет «Гарпун», либо аналогичного вооружения, с помощью которого можно обеспечить использование порта в Одессе и в других городах.

«У них лежат 12 миллионов тонн продуктов питания, пшеницы, подсолнечного масла, и эти поставки нужны как украинской экономике, так и для того, чтобы, предотвратить голод в Африке и на Ближнем Востоке», - заметил конгрессмен.

Он также подчеркнул, что если продовольствие не удастся вывезти «в ближайшие пару месяцев», то оно «испортится».

Власти Украины хотели бы получить и многоразовые беспилотники с высокоточными боеприпасами, и реактивные системы залпового огня. Список пожеланий передан напрямую президенту Джо Байдену, пояснил Джейсон Кроу.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, необходимо провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».