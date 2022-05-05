В Канаде ответили на подозрения в обучении бойцов батальона "Азов"

Канадские военные инструкторы не занимались обучением бойцов националистического батальона "Азов" и других экстремистских организаций на Украине в рамках канадской небоевой операции Unifier по подготовке военнослужащих украинских ВС. Об этом в среду сообщил телеканал CTV, на чей соответствующий запрос был получен ответ от военного ведомства Канады.

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"Канада не обучает членов батальона "Азов", это никогда не было частью мандата [нашей миссии на Украине], - говорится в заявлении. - Мы не оказываем и не будем оказывать поддержку в обучении "Азову" и связанным с ним организациям".

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Кроме того, в ведомстве сообщили, что еще осенью 2021 года Минобороны Канады начало соответствующую проверку по фактам сообщений о том, что канадские инструкторы могли обучать экстремистов на Украине. Она уже завершена, сейчас ее результаты изучает командование Вооруженных сил Канады. При этом в ведомстве отметили, что в итоговом докладе утверждается, что "не было обнаружено никаких фактических материалов, которые бы связывали группу [украинских военных], обученную [членами канадской] оперативной команды "Украина", с неонацистами".

На прошлой неделе CTV сообщил, что число доказательств того, что канадские военные инструкторы обучали на Украине представителей экстремистских групп, в том числе бойцов националистического полка "Азов", увеличивается. В частности, телеканал отмечал, что его сотрудникам удалось обнаружить в соцсетях доказательства того, что на фотографиях членов "Азова" есть военнослужащие в канадской военной форме. CTV также указал на аналогичные расследования других канадских СМИ, в том числе на недавний материал радиостанции "Радио Канада" о том, что бойцы "Азова" обучались канадскими инструкторами на полигонах Львовской области.

В Минобороны Канады CTV тогда заявили, что отбором военнослужащих на специальные курсы занималась украинская сторона, а канадские военные были проинструктированы относительно выявления экстремистских шевронов на униформе украинских солдат.

В рамках тренировочной миссии Unifier Вооруженные силы Канады с 2015 года проводят обучение солдат и офицеров украинской армии во Львовской области. До начала специальной военной операции РФ ими были обучены более 33 тыс. украинских военных. В 2015 году тогдашний министр обороны Канады Джейсон Кенни заявлял, что канадские инструкторы будут тренировать только солдат Национальной гвардии и ВС Украины. В ведомстве также подчеркивали, что о тренировках бойцов полка "Азов" речи не идет.