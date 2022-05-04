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56 минут назад

Европарламент выступил за глубокое реформирование ЕС

News.ru

Европарламент на фоне происходящих событий в мире выступил за глубокое реформирование Евросоюза. Об этом говорится в резолюции политического органа Европы.

Европарламент выступил за глубокое реформирование ЕС
Фото:  european_parliament/flickr.com european_parliament/flickr.com

В эти дни Европарламент проводит пленарное заседание в Страсбурге.

Парламент признает, что амбициозные и конструктивные предложения, сформулированные по итогам конференции, требуют пересмотра договоров, в частности, чтобы обеспечить большую простоту, прозрачность, ответственность и демократию внутри ЕС, — говорится в документе, принятом по итогам конференции «Будущее Европы».

Так, в числе одобренных решений говорится об отмене принципа принятия важнейших решений единогласно. По мнению евродепутатов, это мешает эффективной работе ЕС. Депутатов Европарламента предлагается наделить законодательной инициативой и полномочиями в вопросах здравоохранения, энергетики, миграции и обороны. На сегодня они находятся в ведении национальных правительств.

Для реализации реформ Европарламент должен будет определиться с конкретными предложениями и предоставить их на рассмотрение Совета ЕС.Также может потребоваться проведение национальных референдумов в европейских странах.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги на заседании Европарламента в Страсбурге заявил, что созданные в минувшие десятилетия институты ЕС оказались не соответствующими серьезным вызовам современности, в частности, последствиям пандемии коронавируса и кризису на Украине. итальянский премьер предложил как можно быстрее начать процесс реформирования европейских институтов, выдвинув при этом идею «прагматического федерализма» в наиболее важных областях — экономике, энергетике и безопасности.

В мире,Марио Драги,Европарламент,ЕС,
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