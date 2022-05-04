Китай начал готовиться к российскому сценарию санкций

Китай, обеспокоенный масштабом западных санкций в отношении России, начал готовиться к возможности повторения такого же сценария, пишет The Guardian.

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Пекин потребовал от ведомств провести стресс-тестирование, которое должно показать последствия такого варианта развития событий для экономики страны. По словам источника издания, оно началось в конце февраля, и ряд ключевых государственных агентств получили задачу выработать ответ на потенциальные ограничения со стороны Запада.

Почему конкретно было принято решение начать подготовку, Пекин не указал, утверждает собеседник газеты. По его словам, это была «естественная реакция» для китайских властей, учитывая отношения КНР с Россией.

Впрочем, по словам бывшего советника руководства Государственного департамента США Эдварда Фишмана, ни одна экономика, включая китайскую, не может избежать ущерба от таких санкций, которые были применены в отношении России.

«Хорошей альтернативы западной финансовой системе нет, и в ближайшее время ситуация не изменится», — полагает он.

При этом он полагает, что возможные ограничения в отношении Китая будут касаться определенных стратегических отраслей, не имея своей целью широкого экономического ущерба.