Шольц назвал проблемой отказ Киева принять президента Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал проблемой для Берлина отказ Киева принять президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом сообщает N-TV.

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Штайнмайер планировал посетить Украину в апреле, но президент страны Владимир Зеленский отказался его принять. СМИ называли причиной отказа тесные отношения Штайнмайера с Россией.

Штайнмайер, который раньше был министром иностранных дел Германии, давно выступает за сближение Запада с Россией и был одним из главных сторонников проекта газопровода «Северный поток - 2». Также его называют другом Сергея Лаврова, министра иностранных дел России.

Позже Шольц сказал, что не поедет в Киев из-за ситуации со Штайнмайером.

Как отмечает N-TV, 4 мая Шольц заявил, что Украина должна сделать следующий ход и «внести свой вклад в дискуссии с федеральным президентом».

Канцлер снова подтвердил, что пока не планирует ехать в Киев.

«Проблема в том, что президента Германии не пригласили. И это витает в воздухе», - подчеркнул Шольц.

По его словам, в Германии по этому поводу царит почти всеобщее согласие.