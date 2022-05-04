Шольц назвал проблемой отказ Киева принять президента Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал проблемой для Берлина отказ Киева принять президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом сообщает N-TV.
Штайнмайер планировал посетить Украину в апреле, но президент страны Владимир Зеленский отказался его принять. СМИ называли причиной отказа тесные отношения Штайнмайера с Россией.
Штайнмайер, который раньше был министром иностранных дел Германии, давно выступает за сближение Запада с Россией и был одним из главных сторонников проекта газопровода «Северный поток - 2». Также его называют другом Сергея Лаврова, министра иностранных дел России.
Позже Шольц сказал, что не поедет в Киев из-за ситуации со Штайнмайером.
Как отмечает N-TV, 4 мая Шольц заявил, что Украина должна сделать следующий ход и «внести свой вклад в дискуссии с федеральным президентом».
Канцлер снова подтвердил, что пока не планирует ехать в Киев.
«Проблема в том, что президента Германии не пригласили. И это витает в воздухе», - подчеркнул Шольц.
По его словам, в Германии по этому поводу царит почти всеобщее согласие.
Шольц также отметил, что ранее уже бывал в Киеве, у него были длительные «конструктивные и добрые» переговоры с украинским президентом. С тех пор он много раз говорил с Зеленским по телефону и будет продолжать это делать, они «находятся в тесном контакте».