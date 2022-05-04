На Украине раскрыли «предательство» Венгрии

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Венгрия хочет забрать себе часть территории Украины, а также знала о подготовке военной спецоперации России заранее. Он также пригрозил Венгрии ответ на действия страны.

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"Была предупреждена заранее"

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"Венгрия открыто заявляет о своем сотрудничестве с Россией. Более того, она была предупреждена заранее Путиным о том, что будет нападение на нашу страну… Она почему-то считала, что может забрать часть своей территории. Та страна, которая так себя вела — посмотрим, какие последствия будут после этой войны для этой страны", — приводит слова Данилова "Украина.Ру".

При этом секретарь СНБО считает, что с Россией Украина может подписать "только капитуляцию". А начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию "Новое время" заявил, что есть два варианта прекращения боевых действий и капитуляции РФ.

"Первый — разделение России на три и более частей. И второй — относительное сохранение территориальной целостности РФ при смене руководства страны. В последнем случае новый руководитель скажет, что РФ ни при чем во всех этих процессах, это был больной диктатор, а страна здесь ни при чем. В этом случае Россия отдаст все оккупированные ею территории — от островов Японии до Кенигсберга (Калининград – "Газета.Ru"), принадлежащего Германии", — заявил Буданов.

В статье издания "Украина.Ру" напомнили, что 2 мая Украина внесла премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в список на сайте "Миротворец" как "антиукраинского пропагандиста" и "соучастника преступлений российской власти против Украины и ее граждан".

Ранее венгерский премьер неоднократно заявлял, что его страна не будет поставлять Украине оружие. Также Орбан сообщил, что Венгрия готова платить за российский газ в рублях.

"Единственный в ЕС отказывается пропускать через территорию своей страны оружие для Украины и выступает против отказа от российского газа даже в долгосрочной перспективе", — указывается в сообщении на сайте "Миротворец".

Кроме того, Венгрия крайне негативно относится к идее эмбарго на энергоносители из России.

После заявлений Данилова посольство Венгрии на своей странице в Facebook опровергло его обвинения. Дипломаты потребовали объяснений от "компетентных руководителей Украины" и призвали секретаря СНБО отказаться от своих слов.

"Эти утверждения о Венгрии содержат необоснованные, ложные обвинения, которые разжигают ненависть против венгерского народа и Венгрии в украинском общественном мнении. Мы решительно отвергаем и осуждаем лживые наветы, которые прозвучали против Венгрии, а также намерения, которые стоят за ними", — говорится в сообщении посольства.

"Закарпатье принадлежит Венгрии"

В Закарпатской области Украины проживает венгерское национальное меньшинство – около 150 тысяч человек, согласно переписи 2001 года. В 2018 году газета Magyar Hang со ссылкой на исследование Закарпатского венгерского института имени Ференца Ракоци II и Национального института политических исследований сообщила, что количество венгров в регионе уменьшилось примерно до 131 тысячи человек.

В прошлом на протяжении практически тысячелетия Закарпатье принадлежало венграм. Вплоть до 1918—1919 годов, когда эта территория была оккупирована чехословацкой и румынской армиями.

В конце марта 2022 года вице-премьер Украины Ирина Верещук на своей странице в Facebook предположила, что венгерские власти своей политикой могут добиваться перехода под свой контроль украинского Закарпатья. Украинские власти неоднократно упрекали Венгрию в намерении отобрать часть территорий страны.

Так, в октябре 2017 года МИД Украины направил ноту протеста венгерской стороне с требованием запретить проведение акции "Самоопределение для Закарпатья", об этом на своей странице в Twitter написал глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин.

"Это что, Будапешт поддерживает сепаратизм? Немедленно направили ноту протеста с требованием запретить эту провокацию!" — сообщил Климкин.

Он также выразил уверенность, что Венгрия и в дальнейшем "будет уважать территориальную целостность Украины". Однако, несмотря на протест украинской стороны, акция состоялась в Будапеште.

Тогда посол Украины в Венгрии Любовь Непоп написала в своем Facebook, что организаторы акции "выражают протест варварству путчистов", которые "захватили в плен" Украину и вместе с ней "венгерских национальных братьев". Дипломат отметила, что Будапешт при согласовании акции сослался на свободу собраний и выражения протестов.