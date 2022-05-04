«Шольц не колбаса»: оскорбленные немцы ответили украинскому послу

Немецкие политики осудили заявление посла Украины Андрея Мельника, назвавшего канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой», и потребовали его высылки из страны. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее немецкий канцлер отказался от официального визита в Киев после того, как украинские власти не захотели принять президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера из-за его «тесных связей с Россией». В свою очередь украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что Олафу Шольцу следует отринуть личные амбиции и прекратить «разыгрывать обиженную ливерную колбасу».
Заявление украинского дипломата вызвало резкое осуждение немецких политиков. В частности, депутат бундестага Севим Дагдален потребовала высылки посла из страны.
«Тот, кто сейчас не выгонит сторонника нацизма Мельника, потерял всякое самоуважение», - заявила она в соцсетях.
Вице-президент Свободной демократической партии (СвДП) Вольфганг Кубицки напомнил Андрею Мельнику об уважительном отношении к канцлеру Германии.
«Олаф Шольц не колбаса, он канцлер Федеративной Республики Германии и Мельнику нужно это уважать», - заявил он.
А зампред фракции ХДС в бундестаге Иоганн Вадефул констатировал, что подобные заявления посла никак не помогают его стране.