«Шольц не колбаса»: оскорбленные немцы ответили украинскому послу

Немецкие политики осудили заявление посла Украины Андрея Мельника , назвавшего канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой», и потребовали его высылки из страны. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее немецкий канцлер отказался от официального визита в Киев после того, как украинские власти не захотели принять президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера из-за его «тесных связей с Россией». В свою очередь украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что Олафу Шольцу следует отринуть личные амбиции и прекратить «разыгрывать обиженную ливерную колбасу».