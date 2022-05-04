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53 минуты назад

Украинский посол признал, что у Киева нет перспектив скорого вступления в Евросоюз

Газета.Ru

Украинский посол в Польше Андрей Дещица сказал, что Украина не станет членом ЕС в ближайшее время. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Украина 24».

«Мы сейчас не имеем перспективы сразу стать членом Европейского союза», — сказал он.

При этом дипломат выразил уверенность, что в будущем перспектива стать членом Евросоюза у Украины все же есть, однако сейчас Киеву придется ограничиться работой в малых союзах.

На Украине назвали дату вступления в ЕС

Дещица напомнил, что Украина уже работает в военно-политическом союзе с Польшей и Великобританией, а также состоит в трехстороннем союзе с Литвой и Польшей. По его словам, в подобных объединениях Киев проходит подготовку для вступления в «большие» объединения.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина уже в июне текущего года может получить статус кандидата в члены Евросоюза.

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