Украинский посол в Польше Андрей Дещица сказал, что Украина не станет членом ЕС в ближайшее время. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Украина 24».

«Мы сейчас не имеем перспективы сразу стать членом Европейского союза», — сказал он.

При этом дипломат выразил уверенность, что в будущем перспектива стать членом Евросоюза у Украины все же есть, однако сейчас Киеву придется ограничиться работой в малых союзах.

Дещица напомнил, что Украина уже работает в военно-политическом союзе с Польшей и Великобританией, а также состоит в трехстороннем союзе с Литвой и Польшей. По его словам, в подобных объединениях Киев проходит подготовку для вступления в «большие» объединения.