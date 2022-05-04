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28 минут назад

Евросоюз предложил ввести санкции против патриарха Кирилла

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В Евросоюзе предложили ввести санкции в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом пишет агентство AFP.

ЕС предложил ввести санкции против патриарха Кирилла
Фото: ТАССТАСС

Подробности такого решения не раскрываются.

В конце апреля сообщалось, что Литва направила властям Евросоюза предложение о включении в санкционные списки патриарха Кирилла из-за боевых действий на Украине.

«Этот человек, на мой взгляд, занимается не пастырской заботой, а гублением душ, если попытаться найти какой-то духовный термин, соответствующий тому, что он делает в своих высказываниях», — рассказал глава МИД республики Габриелюс Ландсбергис.

Ранее в Верховную Раду также внесли законопроект о введении санкций против представителей Русской православной церкви, в том числе в отношении патриарха Кирилла. Эти меры включают в себя блокировку активов, ограничение торговых операций, прекращение культурных обменов и научного сотрудничества, отказ в предоставлении виз, аннулирование официальных визитов, лишение госнаград и другие санкции.

Верховная Рада,РПЦ,ЕС,
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